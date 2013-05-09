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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 08:37 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶升至两个月高位，因股市上涨

路透东京5月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四涨逾3%至两个月高点，股市劲升予以支撑。之前中国公布强劲的贸易数据，且有迹象显示德国经济可能避免了急剧下滑，提振股市上涨。

0022GMT，TOCOM-10月期胶合约 <0#2JRU:>涨2.7%报每公斤283.6日圆。稍早一度涨至285.2日圆，为3月13日以来最高的指标期胶价格。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校 白云)

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