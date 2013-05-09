《全球重要经济事件一览表》--5月9日-5月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月9日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决议。

伦敦--英国央行副总裁贝利在全球投资会议上发言。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在该联储以银行业架构和竞争为主题的第49届年会上讲话(1325)，联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco(1700)和纽约联储银行执行副总裁Joseph Tracy在同一会议上讲话(1845)。

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在2013 Simon NYC会议中就货币政策发表讲话(1715)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受彭博社记者现场访谈，谈论当前经济形势及货币政策。(1445GMT)

纽约--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国智库国际关系协会(CFR)发表主题为“终结‘大到不能倒’将是艰巨任务”的演讲(1200)。

5月10日(五)

伦敦--七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话，年会主题为银行架构和竞争。

怀俄明--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在怀俄明商界联盟就美国经济发表讲话(1800)。

华盛顿--美国财政部主管税务政策的助理部长Mark Mazur参加美国律师协会主办的“政府对税务改革的观点”的讨论。

5月13日(一)

暂无重要经济事件。

5月14日(二)

斯德哥尔摩--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景与货币政策发表演讲(0600)。

5月15日(三)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

5月16日(四)

慕尼黑--第12届慕尼黑经济峰会(至5月17日)。

米兰--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话(0745)。

米兰--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话。

米兰--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就“2013年经济复苏--势头强劲还是停滞不前？”发表讲话。

休斯顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在全美商业经济协会(NABE)2013年行业会议上致开幕词，并就货币政策发表演讲(1300)。

波特兰--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一餐会上就经济和货币政策讲话(1905)。

华盛顿--卡托研究所与国会联合经济委员会主席Kevin Brady共同举办政策论坛，主题为“美联储、百年货币委员会与合理美元法案”(2000)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧洲企业峰会上发表演讲(1330)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，未安排宣布利率决定。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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