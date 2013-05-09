金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览

路透5月9日 -

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.12%，报1,062.30点。

中国股市：沪综指连续四日收升，中小盘股活跃但场外资金仍犹豫观望

香港股市：收高0.9%，将升势延续至第四日

中国汇市：人民币再创收盘新高逼近6.14，受中间价及外贸顺差激励

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印度股市：收于三个月高位，BSE指数收盘仅略低于20,000这一关键心理位。指标BSE指数 收高0.51%，或101.23点，报19,990.18点，为1月30日以来最高收盘水准。收盘前股指还一度冲破20,000这一重要心理关卡。NSE指数 涨0.43%，或25.75点，报6,069.30点，连续第二天收在6,000点上方，也是1月28日来最高收盘位。

印度汇市：印度卢比仍陷于窄幅区间，因亚洲货币和欧元走强引发的正面情绪，被动荡的国内股市以及托管银行和石油进口商的美元需求抵消。卢比兑美元 收报54.16/17，较周二收盘价54.1350/1450几无变动，盘中交投于54.04-54.19窄幅区间。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,452.170点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.43%至788.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.2%，报31.1180卢布，卢布兑欧元 跌0.87%，至40.9700卢布。 ========================================================================================

巴西股市：下跌。圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.83%，报55,804.80点。

拉美汇市：巴西雷亚尔受全球风险偏好支撑走高，墨西哥披索因调高评级而上涨

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南非股市：反弹并收高逾1%，因此前中国公布的贸易数据强劲，支撑Assore 和Kumba Iron Ore 等资源股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高1.74%，报35,827.46点。综合指数 收升1.59%，至40,456.62点。