港报财经评论：股市对坏消息免疫--信报5月9日

股市对坏消息免疫/ 习广思

葡萄牙重返债市，今年初试水发5年债，昨日再发10年长债，息率5.65%，是欧债危机后一个利好讯号。不过，类似好消息并不是影响股市最大因素，欧洲连日攀升，一是欧银业绩，二是欧央行行长德拉吉的口术式放水，全球股市升个不亦乐乎的理由，归根究底是对放水的憧憬。恒指连弹多日，昨日好友兵分两路，一是借汇控 季绩再挟仓，二是追逐落后石油能源股、保险股。港股连弹多日，资金轮流搵食，近两日最明显的炒到落后股，国寿 上试250天线，保险股全面上升，大行唱好机械股追落后。内房是一个反映轮动的板块，皆因股份众多，良莠不齐，强势内房世茂 破位后动力减弱，反见资金追买落后恒大地产 。

美股续见新高，港股追落后连弹多日，全球股市亢奋，除了热钱发挥作用，宏观经济坏消息出得七七八八外，更重要的是，投资者对坏消息开始免疫。股市情绪漠视经济数据，是市场太过盲目乐观？抑或是，资金流盖过一切？叫淡友投降的是，股市免疫力惊人，甚至把坏消息解读成好消息。投资分析员问，究竟市场还在不在乎负面经济数据？坏消息有三种解读，一是坏消息不够坏，增长有放缓风险，但不是另一场金融危机，情况不太差；二是坏消息是好消息，就业差、消费弱、楼市跌的话，都不用怕，因为贝南奇、德拉吉、黑田都准备好再放水；三是坏消息之后就会有好消息，所有紧缩方案都是过渡性的，过了这一关，美国经济将会强劲回升。内地4月出口按年增长14.7%，进口按年增长16.8%，均超过市场预期。在外围经济一片黯淡的情况下，中国出口仍然持续增长，叫人意外，也叫人不意外，因为愈来愈多人不相信中国的官方数据。当南韩、台湾出口均出现下滑时，中国出口的增长便显得好得不能置信。

近日触发外管局重拳整治热钱的一个原因，就是假出口数据，连当局自己都不再相信，或者是，不能视若无睹。所谓假出口，乃指外贸企业虚报出口定价，使大量热钱回流内地，亦有指是贸易企业在中港两地做人民币套利。中国首季出口按年增长18%，但如果蒸发水分，撇除资金回流因素后，实际出口增长应该只有13%。如果出口增长数据只有13%，那GDP增长又应该低过7.7%。只不过，欧美股能够把坏消息当好消息解读，中港股市其实也可以。(B03)

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澳元现假突破/ 苏子

前天澳洲央行突然减息四分一厘后，澳元兑美元虽然可以跌至1.02关键支持位以下，可惜未能趁机下破今年3月4日的1.0113低位，反而在触及1.0151低位后便已回稳过来，汇价于前天并未能以全日低位收市。前天澳元兑美元本来是成功创出今年新低的最好时机；然而，澳元兑美元始终未能在跌破1.02关键支持后出现更大的跌幅，即使昨天纽西兰央行入市干预纽元兑美元，但澳元兑美元未受拖累，这令笔者相信，前天的破位很大机会为假突破陷阱。

昨天澳元兑美元曾一度反弹至1.0203高位，1.02关键支持目前已成为汇价反弹时的重要阻力位。昨天亚洲市中国公布的4月贸易数据较市场预期为佳，支持澳元兑美元反弹至1.02阻力关口附近。但由于澳洲央行日前的突然减息行动，令投资者对澳元汇价的态度保持谨慎，而不少短线投资者在汇价正式升回1.02/1.023阻力区前，大多倾向采取逢高沽出的策略。估计澳元兑美元一旦升回1.02/1.023阻力区以上波动及收市后，将会触发不少短线淡友的止蚀买盘入市，从而支持汇价进一步造好，并确认前天的破位为假突破。

另外，留意澳元兑美元于前天所造的1.0151低位刚好为20天保历加通道底部支持，目前此支持正发挥良好支持力。若稍后继续稳守此支持不破并成功返回1.02/1.023阻力以上，对澳元兑美元将是一个甚为利好的讯号，届时投资者已不宜再看淡短期走势。纽元强势难压昨天纽西兰央行曾入市干预纽元兑美元的强势，并表示在必要时会再度入市干预，消息曾令纽元兑美元大跌近100点子，最低曾见0.8357水平，留意此低位刚好亦在20天保历加底部支持附近。纽元兑美元已经止跌回稳，并返回0.84关口以上波动，相信央行的干预行动看来只对纽元汇价造成短暂打击，暂难扭转其强势。如前天澳元兑美元的破位确认为假突破，相信纽元兑美元亦可与澳元兑美元一同走高。(B08)