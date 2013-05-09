港报社评：经济减恶化之忧，出口须挤掉水分--信报5月9日

中国四月份贸易好转，进出口总值扣除汇率因素增速达15.7%，实现贸易顺差逾180亿美元，双双高于预期，减少了外界对中国经济恶化的忧虑，但出口增速疑掺“水分”，故实际发展还需要进一步观察。

出口货物与装船数据不匹配，被外间质疑含“水分”。日前，国家外汇管理局发出《加强外汇资金流入管理有关问题的通知》，除了强化对银行结售汇综合头寸管理外，还加强对进出口企业货物贸易的外汇收支项目管理，对企业资金流和货物流不匹配的异常和可疑情况加强检查，可见贸易额“虚报”的情形，政府“心中有数”，并出手整治。

热钱觊觎人民币升值，进行资本套利，通过企业虚报的出口，暗中流入内地，从而推高出口增速，的确不足为奇。但除掉这些“水分”，中国进出口增速比去年四季度明显有所改善。

细看四月份的出口商品，传统劳动密集型产品出口增速显着。如服装、鞋类和家具等，增速均逾两成，可见中国出口仍十分依赖传统项目的支持，未见形成高端产品出口的新增长点，也意味出口和增长结构的调整，迄今成效并不显着。

随着传统出口项目投入成本增加，加上人民币实际有效汇率升值，企业出口竞争力已然持续弱化，利润微薄，一旦工厂破产倒闭，势必加大失业上升压力，威胁社会秩序的稳定性。因此，人民币汇价当前急升之势，相信也会随着出口数据回落而调整，难以支撑强烈的市场升值预期不堕。

照发展形势看，目前消费增长差强人意；进出口虽有改善，却受制于内外需求疲弱；唯一在投资方面，在“宽财政”支持下，成为“稳增长”拉动主力。

据内地媒体报导，各地方政府近月纷纷推出大量投资项目，总额以万亿元单位计。如此庞大的投资刺激，虽可收短期之效，却无可避免加大地方债务进一步膨胀风险。

无论从出口商品仍以劳动密集的传统项目为主力，到需要加大政府投资来拉动成长，反映中国经济转换增长模式的进程，迄今成效不彰，有必要加快结构调整步伐，为实体经济注入自主性内生增长动力，以支撑持续性发展。 (A02)