《中国债券市场每日交易备忘》--5月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标 申银万国证券20亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行/农行等主承 内蒙古霍林河煤业集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 亨通集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 农六师国资5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 杭州前进齿轮箱集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行和工商银行主承 万里扬 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 新疆天业集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 亚泰集团 9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 吉林森工集团5.3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 厦门水务集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 彩虹集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 黄山旅游集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 马钢集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行和农行主承 广东物资集团3.9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 南京雨润食品10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行和中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国人民银行100亿元三个月期央票1301001，参考收益率2.9089% 遂宁发展投资6亿元七年期固息债1380184，票面利率6.62% 山西鲁晋王曲发电公司2亿元一年期短融041359032，票面利率4.89% 中信证券 50亿元三个月期短融071303005，票面利率3.75% 江苏苏豪控股集团10亿元一年期短融041359033，票面利率4.48% 无锡产业发展集团8亿元一年期短融041372001，票面利率4.28% 开滦集团19亿元一年期短融041356010，票面利率4.08% 北京控股集团20亿元一年期短融041369014，票面利率4.08% 四川航空集团2亿元一年期短融041352020，票面利率4.89% 阿拉尔统众国资经营7亿元一年期短融041356011，票面利率4.48% 武钢集团63亿元一年期短融041353034，票面利率4.08% 成都公交集团2.5亿元一年期短融041372002，票面利率4.48% 上海时代航运3亿元一年期短融041362018，票面利率4.28% 山东垦利石化集团3亿元一年期短融041369013，票面利率5.00% 山西阳光焦化集团3亿元一年期短融041362017，票面利率6.00% 腾达建设 2亿元一年期短融041360030，票面利率6.00% 山东魏桥铝电15亿元五年期中期票据1382214，票面利率6.00% 山西铝厂1亿元三年期中票1382215，票面利率5.60% 湛江港集团4亿元三年期中票1382216，票面利率5.00% ============================================================================ 三、缴款： 央行100亿元三个月期央票1301001，发行价99.28元 农业发展银行236.10亿元三年期固息债130409，票面利率3.67% 哈尔滨水务投资15亿元七年期固息债1380193，票面利率5.70% 红河州公路开发5亿元七年期固息债1380194，票面利率6.27% 中国海运(集团)25亿元六个月期超短期融资券 秦山第三核电5亿元一年期短融 番禺珠江钢管2亿元一年期短融 四川航空2亿元一年期短融 江苏华建建设2亿元一年期短融 核电秦山联营4亿元一年期短融 湖南投资 1亿元一年期短融 安徽星马汽车集团4亿元一年期短融 北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融 华泰集团6亿元一年期短融 窑街煤电集团4亿元一年期短融 正泰集团5亿元一年期短融 辽宁忠旺集团10亿元一年期短融 广汇汽车服务10亿元一年期短融 亚泰集团 20亿元一年期短融 陕西高速建设集团20亿元五年期中期票据 维维集团3.9亿元三年期中票 湖北交通投资20亿元15年期中票 湖北交通投资20亿元七年期中票 上海南汇发展集团8亿元五年期中票 重庆市水利投资集团9亿元五年期中票 重庆市国有文化资产经营管理2.2亿元五年期中票 合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 云南锡业集团7亿元三年期中票1082094到期兑付，票面利率4.59% 中化蓝天集团5亿元一年期短融041259025到期兑付，票面利率4.96% 湖南高速公路建设开发总公司15亿元一年期短融041260024到期兑付，票面利率6.00% 亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融041262015到期兑付，票面利率7.40% 中国石化 50亿元10年期固息债078009付息，票面利率4.20% 财政部280亿元50年期固息国债110023付息，票面利率4.33% 国开行197.30亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110206付息，基本利差-0.10% 财政部149.31亿元三年期储蓄国债111705付息，票面利率5.43% 财政部89.84亿元五年期储蓄国债111706付息，票面利率6.00% 准格尔旗国资投资经营公司20亿元七年期固息债1180106付息，票面利率6.94% 中国中纺集团5亿元三年期中票1182153付息，票面利率5.10% 民生银行 200亿元五年期固息金融债1208002付息，票面利率4.39% 财政部210亿元三年期储蓄国债121703付息，票面利率5.58% 财政部90亿元五年期储蓄国债121704付息，票面利率6.15% 保利协鑫有限公司6亿元三年期中票1282141付息，票面利率5.77% 天瑞集团水泥有限公司2亿元三年期中票1282142付息，票面利率5.80% 重庆太极实业集团3亿元三年期中票1282143付息，票面利率6.80% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --其他国家轮番降息，中国经济复苏迹象不明，内忧外患导致中国央行只能静观其变。其最新货币政策报告表 示坚持稳健货币政策不变，对通胀的措辞则略有缓和。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革 ，并关注企业杠杆和地方政府负债。 --中国人民银行2013年第一季度货币政策执行报告显示，一季度末金融机构超额准备金率(超储率)为2.0%，较 去年末的3.3%回落；当季金融机构贷款利率总体小幅走低，但执行上浮利率的贷款占比上升。 5/13公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据 (1-3月固定资产投资同比增20.9%) 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 边竞)