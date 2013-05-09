《香港报摘》--其他报纸重要消息5月9日

* 明报

--山顶具规模的地皮供应有限，不少大业主都只租不卖。市场消息指，由新地 郭氏家族持有的山顶种植道42号，现于市场上放租，每幢洋房月租约50万港元起。

--国泰航空 常务总裁朱国梁表示，年初至今国泰的客运表现持续向好，下半年将有14架新飞机付运，而日本线预计是今年的增长亮点。但货运方面仍未见起色。

--华润电力 及华润燃气 日前宣布正在商讨合并。母公司华润集团主席宋林表示，将由润电向润燃的股东发新股，意味合并的方式，是以规模较大的润电收购润燃，而新公司将改名为 “华润能源”。 * 星岛日报

--启德邮轮码头营运商Worldwide Cruise Terminals 表示，自从3月成功试泊后，邮轮公司反应渐见踊跃，截至2015年4月已落实靠泊启德的邮轮增至38架次，升近一倍。

--海洋公园今年初再就正门入口的海洋酒店周三招标截止，共收到7份建议书。海洋公园表示，有信心今次可以成功招标，期望最快几个月内有结果，以便最快明年动工。

--据悉，滙丰于4月尾起，向一些贷款额达700万港元的客户所提供按息，可低至最优惠利率(P)减2.8厘，即实际按息2.2厘。有指恒生的按息亦可低于P减2.6厘。滙丰发言人回应指，不会就个别个案作出评论。

--近日多项内地新盘趁机来港吸客。京基地产公布深圳两项物业发展计画，未来有意来港展销。另外振业集团亦委托本港代理行，推出位于广东惠州豪宅洋房项目，每座售价由434万元人民币起。 * 苹果日报

--澳门因市场盛传政府将落实规管楼花，令发展商加快推盘。由汤臣集团 发展的澳门主教山壹号，预计下月推盘。

--思捷 日前宣告巨额拨备。行政总裁马浩思(Jose Martinez)强调，转型计划方向正确，但成效需时，料最快要18至24个月措施才可全面到位。

--市场人士表示，星展银行今天起接受新按揭计划申请。新计划下，该行实际按揭息率2.4厘，高端客户更可造至最优惠利率(P)减3.1厘，即实际按息2.15厘，与其他中小行看齐，另有1%现金回赠，属全城最低。 * 东方日报

--市场预期加息周期将至，恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏透露，约5%至10%新做按揭客户采用该行定息按揭计划，业界预期市场对定息按揭计划需求将递增。

--英皇钟表珠宝 表示，今年五．一假期销情未有受日数减少拖累，期间同店销售录中双位数增长，又预期今年租金升幅不大，未来以本港为主要市场。

--服装零售商I.T. 宣布，发行规模达10亿元人民币的点心债，成为首家发行点心债的本地零售商。票据于2018年到期，息率6.25%，集资所得用于一般企业用途。

--据联交所资料，中煤能源 本月3日遭新加坡政府投资公司(GIC)场内减持1,393.5万股，每股均价5.802港元，涉资逾8,085万港元，持好仓降至5.71%。 * 文汇报

--市场消息指，内地开元酒店集团放弃把酒店及地产开发业务整合上市的计划，改以发行房地产投资信托基金(REIT)，当中只包括酒店资产，预计集资2.5至3亿美元。

--创兴银行 财务及资金管理处总经理陈凯杰表示，市场人民币资金充裕，同时又缺乏出路，未见人民币存款息口有明显改善迹象，预计短期仍维持于现水平。目前人民币6个月定存息率为2.6厘。

--TCL通讯 宣布，4月实现手机及其他产品销量为388.7万台，按年增长33%。境内外市场销量分别为43.1万台和345.6万台，其中海外市场较去年同期大幅提升37%，内地市场则升8%。 * 大公报

--长远房屋策略督导委员会今天开会。据了解，政府建议将来推售的新居屋，拨出最多20%单位作为单身青年认购配额。

--据土地注册处资料，今年4月份二手住宅注册量录不足2,500宗，按月回落30%以上，其中楼价300万港元以下的细价楼不足1,000宗，两项数字均属1996年以来纪录新低。(完)