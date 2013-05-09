《全球主要央行动态》--5月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月2日-5月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国美里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国4月非农就业岗位增幅扩大，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)更有理由放慢购债速度。此前美国优于预期的非农就业数据缓解了对该国经济受挫的担忧。拉克尔是美联储中立场最为强硬的官员之一，他表示，“很明显，就业市场前景并没有变得更差，甚至是变得更好。我认为应当评估逐步放慢资产购买速度的可能性，”他在风险管理协会里奇蒙分会表示。

达拉斯联储总裁费希尔周三表示，美联储极度宽松的货币政策在刺激就业方面未能取得应有的效果，因为美国国会和白宫不能就税收和支出政策达成一致。“问题在于财政当局，除非他们找到对策，否则我认为，大家希望看到的经济成长不会出现。”

美联储周一表示，银行在过去三个月中放宽了对美国企业的贷款标准，同时竞争加剧且贷款需求升温，说明超低利率传递至借款人的希望增强。

**欧洲**

欧洲央行周四将指标利率下调25个基点至纪录低点0.50%，因欧元区通胀率远低于目标水准，且失业率居高不下。此为欧洲央行10个月来首次降息，且仍有可能进一步采取政策举措以支撑区内经济。央行总裁德拉吉表示，央行在“技术上已做好准备”将存款利率从目前的零降为负值；德拉吉并承诺，在进入明年后很长时间内都将不断向欧元区银行业提供所需流动性，并帮助小企业获得信贷；德拉吉还指出，部分决策者曾提议更大幅度的降息。

欧央行总裁德拉吉周一重申，若欧元区经济进一步恶化，该央行准备再次降息。德拉吉在罗马发表讲话称，欧央行将密切监控即将公布的数据，并准备进一步降息，其中包括当前为零的存款利率。

欧洲央行官员周三表示，若欧元区经济在央行上周降息至纪录新低后继续恶化，央行也仍有操作空间。央行执委会委员莫尔许表示，该行手中仍有工具可以动用，但也表示该央行可能仅会与其他欧洲机构联手，促进对欧元区小企业的放贷。另一名执委亚斯穆森指出，欧洲央行对于如何提振对中小企业放贷持开放态度。欧元区中小企业，特别是二线成员国的中小企业难以获得贷款，已令央行越来越担心。 欧洲央行(ECB)执委科尔表示，虽然央行上周四刚刚将欧元区指标利率降至纪录新低，但仍可以进一步调降此利率。“我们可以继续降息。委员会对此意见明确，”

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周五称，欧洲央行希望在一段时期内坚持低利率政策。 诺沃特尼还认为，市场可能过度解读负存款利率的可能性，欧洲央行将存款利率降为负值的可能性近期并不适用。

欧洲央行执委亚斯穆森周二对欧元区在过长时间内维持低利率表示担忧，呼吁各国政府坚持改革。亚斯穆森重申了上周欧洲央行总裁德拉吉作出的评论，但也指出过长时间内维持过低利率可能带来实际成本。这些成本会随着时间的推移而上升，这可能导致资本配置不当。

欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示，若经济数据低迷，央行有准备并且能够在必要时采取行动。不过他暗示，央行并未准备下调存款利率，至少不是现在。“从技术上来说我们已准备就绪，但还是会出现意想不到的结果，而在采取行动前必须恰当地评估这些结果。”

欧洲央行执委会成员莫尔许周一表示，该央行将采取“所有必要行动”以挽救欧元，不过他也谨慎强调，货币政策有其局限性。

瑞士央行副总裁丹亭周日表示，央行认为没有理由很快放弃瑞郎兑欧元的1.20汇率上限。“我们认为目前瑞郎估值仍偏高，不能允许货币环境收紧，”“由于经济环境，尤其是欧元区经济环境仅是非常缓慢的改善，因此在短期内改变货币政策的可能性不大。”

**日本**

日本央行总裁黑田东彦周四表示，将关注发达国家货币宽松举措是否会对新兴经济体构成意外的影响。央行将向其他亚洲经济体解释日本央行政策旨在将日本经济拉出通缩，并认为日本经济复苏将从2013年中期开始变得更加明显。

**澳洲**

澳洲央行周二宣布降息25个基点至2.75%，2013年5月8日起生效，这是澳洲央行12月以来首次降息。澳洲央行表示，澳洲经济增长略低于趋势水平，资源投资今年可能触顶，其他领域有增长空间，而通胀将与目标水平一致。

**韩国**

韩国央行周四下调指标利率，为七个月来首见，央行货币政策委员会调降基准利率25个基点至2.50%，来到2011年初以来最低水准。

韩国央行周四表示，国内经济复苏速度温和，但日圆未来走势不确定，带来下行风险。通胀应不会大幅上升，仍预期国内经济的负产出缺口将持续相当长的时期，国内经济将受到地缘政治风险的拖累。

**中国**

中国央行官员周一对路透表示，是否调整利率不是单一因素决定的，必须要综合考虑物价、经济活力和流动性三方面的因素；而利率市场化也是降低企业融资成本的一种手段。

**其他**

印度央行周五将政策利率调降25个基点，一如市场预期，且为1月以来第三度降息，因成长放缓且通胀降温，但央行指出进一步宽松货币政策的空间所剩无几。

印尼央行副总裁Perry Warjiyo周五向记者表示，印尼中长期通货膨胀率预料仍不会超出目标，因此没有需要调整利率。印尼央行已将利率维持在5.75%纪录低位超过一年，下次会议在5月14日。

新西兰央行周三表示，在新西兰元逼近1985年实施浮动汇率以来高位时，央行曾在汇市出售新西兰元，以抑制新西兰元强势。