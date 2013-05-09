路透调查：英镑将削减近期升幅，因经济走势蹒跚

路透伦敦5月8日 - 路透调查发现，未来几周英镑将削减近期升幅，而且几乎不可能重返1月触及的16个月高位，因英国央行可能发行更多钞票来支撑疲弱的经济。

英国今年第一季避开了第三度衰退，但持续疲弱的数据未能打消央行将推出更多政策宽松的预期。

相比之下，美国经济的情况要好得多，这使得美元比起英镑相对强劲。

英镑在今年初触及1.638美元，但在3月中掉到近三年低位1.483。周三稍早时报约1.54美元。

根据路透本周对超过60位策略师的调查，英镑兑美元一个月后报1.53美元，六个月和12个月后则仅为1.49。

“我们认为美元情势较好。如果你检视所有的数据-失业率、采购经理人指数、国内生产总值(GDP)-美国的复苏情况不算特别强劲，但要比我们即将得到的数据要好太多，”4CAST的Paul Bednarczyk表示。

对英镑一年后的预估区间很大，从1.30到1.63不等，突显出市场充满不确定性，尽管63位策略师中只有两位认为英镑会升破1.60美元。

英镑兑欧元在上个月底触及三个月高位，因外界益发预期欧洲央行将会降息。英镑/欧元在上周走升，此前欧洲央行将主要利率降至纪录低位0.5%。