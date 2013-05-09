路透调查：英镑将削减近期升幅，因经济走势蹒跚

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透伦敦5月8日 - 路透调查发现，未来几周英镑将削减近期升幅，而且几乎不可能重返1月触及的16个月高位，因英国央行可能发行更多钞票来支撑疲弱的经济。
英国今年第一季避开了第三度衰退，但持续疲弱的数据未能打消央行将推出更多政策宽松的预期。
相比之下，美国经济的情况要好得多，这使得美元比起英镑相对强劲。
英镑在今年初触及1.638美元，但在3月中掉到近三年低位1.483。周三稍早时报约1.54美元。
根据路透本周对超过60位策略师的调查，英镑兑美元一个月后报1.53美元，六个月和12个月后则仅为1.49。
“我们认为美元情势较好。如果你检视所有的数据-失业率、采购经理人指数、国内生产总值(GDP)-美国的复苏情况不算特别强劲，但要比我们即将得到的数据要好太多，”4CAST的Paul Bednarczyk表示。
对英镑一年后的预估区间很大，从1.30到1.63不等，突显出市场充满不确定性，尽管63位策略师中只有两位认为英镑会升破1.60美元。
英镑兑欧元在上个月底触及三个月高位，因外界益发预期欧洲央行将会降息。英镑/欧元在上周走升，此前欧洲央行将主要利率降至纪录低位0.5%。
根据调查，欧元兑英镑 一个月后料为0.8460英镑，六个月和一年后分别为0.851和0.845英镑。周三时报约0.848英镑。(完)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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