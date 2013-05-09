路透调查：加元未来一年料走软，因国内经济前景不佳

路透多伦多5月8日 - 周三公布的一项路透调查显示，加元兑美元未来一年料贬值，一些预测者称因担心加拿大经济增长比美国缓慢。

路透对51名分析师和外汇策略师调查的预估中值显示，一个月及六个月后加元兑美元料报1.01加元。三个月后料跌至1.015，一年后料进一步跌至1.02。

“国内情况将有些令人失望。我们已经看到楼市活动减缓，消费者借债放缓。我们认为这也将传导至消费者支出，”加拿大皇家银行固定收益和汇率分析师Mark Chandler称。

加元兑美元 周二北美收报1.0044加元。

过去两周加元兑美元涨约2%，部分因加拿大国内数据好于预期。

不过加拿大经济增速料慢于美国，并且面临其他挑战。上月公布的一项路透调查显示，今年加拿大经济料仅增长1.6%，明年增长2.4%。

而美国今年料增长2.0%，明年增长2.7%。

“美国极其疲软的复苏没有提供什么帮助，”道明证券首席外汇分析师Shaun Osborne称。道明预计一年后加元兑美元将跌至1.10加元，为最悲观的预期之一。

“与持有加拿大风险敞口的外国投资者交谈时，他们越来越担心加拿大房市显现出疲软迹象，”他称。

失业和企业支出乏力，以及消费者也可能开始节约，令前景更显黯淡。

最新预测大多逊于一个月前的预测。