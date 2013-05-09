路透调查：加元未来一年料走软，因国内经济前景不佳

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透多伦多5月8日 - 周三公布的一项路透调查显示，加元兑美元未来一年料贬值，一些预测者称因担心加拿大经济增长比美国缓慢。
路透对51名分析师和外汇策略师调查的预估中值显示，一个月及六个月后加元兑美元料报1.01加元。三个月后料跌至1.015，一年后料进一步跌至1.02。
“国内情况将有些令人失望。我们已经看到楼市活动减缓，消费者借债放缓。我们认为这也将传导至消费者支出，”加拿大皇家银行固定收益和汇率分析师Mark Chandler称。
加元兑美元 周二北美收报1.0044加元。
过去两周加元兑美元涨约2%，部分因加拿大国内数据好于预期。
不过加拿大经济增速料慢于美国，并且面临其他挑战。上月公布的一项路透调查显示，今年加拿大经济料仅增长1.6%，明年增长2.4%。
而美国今年料增长2.0%，明年增长2.7%。
“美国极其疲软的复苏没有提供什么帮助，”道明证券首席外汇分析师Shaun Osborne称。道明预计一年后加元兑美元将跌至1.10加元，为最悲观的预期之一。
“与持有加拿大风险敞口的外国投资者交谈时，他们越来越担心加拿大房市显现出疲软迹象，”他称。
失业和企业支出乏力，以及消费者也可能开始节约，令前景更显黯淡。
最新预测大多逊于一个月前的预测。
调查再次显示，受访者对加元汇率看法分歧很大，在六个月后和12个月后汇率预估方面，最乐观和最悲观预测之间的差距超过了0.21加元。(完) (编译 王丽鑫； 审校 许娜/蔡美珍)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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