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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 10:04 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货连续第二日下跌，因预报显示天气乾燥

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 703.50 -2.50 -0.35% -0.78% 704.03 45

CBOT玉米 630.50 -2.50 -0.39% -1.48% 632.20 51

CBOT大豆 1387.75 -3.00 -0.22% +0.40% 1360.53 65

CBOT稻米 $15.23 $0.00 +0.00% -1.81% $15.55 49

美国原油 $96.58 -$0.04 -0.04% +1.00% $92.94 65

汇率

欧元/美元 $1.316 $0.001 +0.06% +0.63%

美元/澳元 1.019 0.002 +0.17% +0.04%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/程琳; 审校 沈以文/郑茵/张荻)

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