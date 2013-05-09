中国证券：证券业协会称券商创新应转向市场主体自主创新，各券商建言创新良策

路透上海5月9日 - 中国证监会高层提出券商创新和风控合规并重后，具官方背景的中国证券业协会亦提出，今年国内证券业创新发展应当从去年的放松监管、监管推动为主，转向市场主体创新为主。

据中国证券报周四报导，周三参加券商创新大会的部分券商高层亦对创新业务及相应监管提出各项建议，例如中信证券 高层提出应简化审批资产证券化业务，中金公司高层则建议在国内试点开展主经纪商业务试点。

中国证券业协会会长陈共炎指出，今年协会在支持、引导行业创新发展机制上将作出重大调整，将依靠协会各专业委员会组织、引导行业创新。协会已组织行业力量成立专门小组研究行业发展的顶层设计问题。

前任证监会主席郭树清过去一年多进行了大刀阔斧式的改革，出台近百项监管新规定。不过，在肖钢3月出任证监会主席后，市场普遍预期监管层对风险底线的把守更胜过对创新进取的重视。

中国证监会副主席庄心一周三在券商创新大会上表示，证券行业创新发展必须持续不断地向前推进，但创新发展和风控合规必须动态均衡。各证券公司都要坚持以风控能力为拓展业务的边界线，确保风险可测、可控，始终把风险控制在其自身可承受的范围内。［ID：nL3T0DP2XW］

深圳证券交易所宋丽萍亦表示，券商创新的风险是非常现实的挑战，必须更加引起重视。她提出，要解决好风险防范问题，必须做好提升证券公司执业水平和内控机制、重视行业自律作用、深化投资者适当性管理等三方面工作。

出席创新大会的各家券商高层亦对未来券商创新业务发展提出各项建议。中信证券董事总经理黄永刚表示，应对资产证券化业务简化审批，资产证券化产品由审批制向核准制乃至注册制转变；进一步拓展原始权益人的范围，进一步支持城镇化、农业、西部大开发、节能环保、文化产业等类型企业作为原始权益人，以其拥有的合适基础资产开展资产证券化。

他还建议，进一步丰富基础资产类型，支持商业物业、信贷资产、信托收益权、融资平台BT（建设＋转让）应收款、航空公司客票收入以及有线电视收费等新型基础资产开展资产证券化。可探索多元化信用增级方式，例如在内部信用增级方面可增强次级对优先级的支持力度，并可探索商业机构对企业资产证券化担保的支持，并探索债券保险等方式。

中金公司董事总经理何华则建议，参考海外模式，在国内试点针对机构投资者的主经纪商业务模式，为PB客户(Preferred Banking,指高端客户个性化服务)提供包括托管、清算、估值、融资融券、约定购回、衍生品设计与执行等一揽子服务。

他认为，现阶段主经纪商业务模式试点可包括两个业务模型，一是托管业务，券商对托管帐户内资产履行资产保管、净值计算、投资计算、投资清算和监控、风险评估与管理等综合托管职责；二是杠杆业务，PB客户可在券商处同时开立信用帐户，券商通过协议获得该信用帐户内资产使用权，向PB客户提供包括两融、约定购回、衍生品等在内的杠杆业务。