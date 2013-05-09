澳洲数据：4月就业人口增加5.01万人，远优于预期

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透悉尼5月9日 - 澳洲统计局周四公布4月就业数据显示:
* 澳洲4月经季节调整的就业人口增加5.01万人(路透调查预估为增加1.2万人)
* 澳洲4月经季节调整后全职就业人口增加3.45万
* 澳洲4月经季节调整的失业率为5.5%(路透调查预估为5.6)
* 澳洲4月经季节调整的就业参与率为65.3%(路透预估为65.1%)
以下为详细数据:
4月 3月 12年4月
失业率% 5.5 5.6 5.0
就业人数(百万人) 11.663 11.613 11.499
失业人数(人) 685,300 688,000 601,200
就业参与率% 65.3 65.2 65.2
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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