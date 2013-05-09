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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 09:54 BJT

澳洲数据：4月就业人口增加5.01万人，远优于预期

路透悉尼5月9日 - 澳洲统计局周四公布4月就业数据显示:

* 澳洲4月经季节调整的就业人口增加5.01万人(路透调查预估为增加1.2万人)

* 澳洲4月经季节调整后全职就业人口增加3.45万

* 澳洲4月经季节调整的失业率为5.5%(路透调查预估为5.6)

* 澳洲4月经季节调整的就业参与率为65.3%(路透预估为65.1%)

以下为详细数据:

4月 3月 12年4月

失业率% 5.5 5.6 5.0

就业人数(百万人) 11.663 11.613 11.499

失业人数(人) 685,300 688,000 601,200

就业参与率% 65.3 65.2 65.2

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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