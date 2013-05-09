台湾货币市场:短率续处区间低位，市场关注央行如何因应韩国降息

* 外资汇入令资金更滥

* 短率续处区间低位

* 关注央行如何因应韩国降息

记者 詹静宜

路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周四续处区间低位。资金调度人士认为，外资汇入令本提存期初银行端资金更滥，央行则维持例行冲销力道，令隔夜拆款加权平均利率 贴在低位、短票利率区间低位成交比重增加，后续关注央行是否对韩国降息采取因应政策。

交易员指出，提存期初货币市场资金原本就偏多，而外资新钱汇入让资金情势更显宽裕，然拆入需求持续疲弱，银行间难觅去化资金管道，令短率仍在区间低位，值得留意的是韩国央行今天降息，台湾央行是否再度透过下调委托大型银行代收利率来引导短率下滑，引起市场高度关注。

去年7月中旬时韩国意外降息，令台湾央行连续下调委托大型银行代收利率11.8个基点至0.388%，但去年10月韩国央行再降息时，央行就没有进一步调降隔拆代收利率。

韩国央行周四下调指标利率，为七个月来首见，虽然不是市场普遍预期的按兵不动，但考虑到工业增长疲软暗示经济复苏没有预期那么快，此举并不让人惊讶。

“ 钱一直丢进来，央行有收但量还是太少!”一位外银资金调度人士说。

市场人士指出，近日银行间隔夜拆款利率水准略偏低，但巡了一圈也没人有拆入需求，“现在市场不管什么利率，已经没人需要钱”，提存期初拆款需求明显不振。

本地时间12:00时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元午盘走升1.01角报29.399，汇市交易员认为，韩国虽意外降息，但韩元却回贬有限，再加上人民币续创汇改新高、亚洲股市表现普遍偏强，令市场解读热钱仍持续流进台湾，使得台币兑美元蓄势向29.30价位挺进。

**台股 上涨0.35%，报8,295.62点；成交量 报662亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.388%，上日在0.295-0.405%；一周拆款利率暂在0.39-0.42%，上日收在0.37-0.425%。

**短票利率区间低位成交比重增**

在短票市场方面，一大型票券商表示，由于银行间资金偏滥，短票持续供不应求，令短票利率交投在区间低位的成交比重增加；今天发票量仍偏少，下周发票量明显增温，落点大多在下周四及周五。

大型银行交易员称，短票发行量长期低迷，短期间的增加也难以消化银行间的资金需求，但“短票利率一下去就下去，很难再调回来”，但以目前资金情势来看，短票利率确实面临下调压力。

另有一大型票券商说，“票券商都想降，就在(跟客户)拔河，赢了就降!”但有些客户不愿意也没办法。

票券商也指出，今天台电标售明天将发行的166天期短票40余亿台币。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%；30天短票利率主要成交主要在0.69-0.70%，区间低位成交比重较上日提高。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，与上日相仿。

今日央行存单到期4,164.25亿台币，发行金额待稍晚央行公布。 本周余日到期量为周五799.15亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负156亿台币，累计超额准备为554亿台币，加计前期1%的超额准备为1,385亿台币。

**RP利率续往区间低位靠拢**

公债与公司债附买回(RP)成交利率周四续往区间低位靠拢。由于缺乏新券，交易商多以到期续做为主。市场资金泛滥的现况令利率纷纷向区间低位调整。

一证券商资金调度人士表示，最近没有公司债标售，也少有新券交割。至于公债，殖利率太低，持券多以交易为主。也因此没有新券可做。

另一中型票券商调度人士则称，今日RP利率基本上持平于上日，但低档成交比重有增加。惟在往区间低档调整时，也面临部分客户的抗拒。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。