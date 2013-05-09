更新版 1-中国数据：CPI料继续温和可控，PPI降幅扩大凸显经济复苏乏力

* CPI同比基本符合预期，食品是主要推力

* 未来通胀料温和可控

* PPI降幅扩大凸显经济复苏乏力

* 货币政策料持稳不变

* 监管层将加强资金流动管理 (新增分析师评论)

路透北京5月9日 - 中国4月CPI涨幅基本符合预期，食品价格仍是推高物价的主要因素。年内余下时间预计通胀将继续温和上行，处在可控范围内。

但PPI降幅扩大凸显经济复苏乏力，再加上全球主要经济体新一轮宽松，都掣肘中国政府的调控行动。当前形势下预计中国将继续持稳货币政策不变，只是从偏于宽松向中性立场转变的过程会比较慢；同时还会进一步加强资金流动管理。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对CPI数据进行解读后指出，鲜菜价格上涨较多是推动CPI上涨的主要原因，倘若剔除鲜菜的影响，4月CPI环比为下降约0.12%。

“食品是推高CPI的主因，到目前为止通胀还是在2-2.5%之间，还是比较良性的，”花旗集团中国高级经济学家丁爽称，“特别是剔除食品和能源的CPI，按照统计局数据来核算的话只有1.8%，通胀目前不是一个威胁。”

他并指出，PPI降幅比预期的大，很大一部分是受国际大宗商品价格下降影响，但同时也说明国内经济是弱复苏，需求没有明显的反弹。

再考虑到PPI下行对CPI也有抑制作用，丁爽认为未来数月整体通胀仍将是温和上行，在基数效应推动下到年终估计处在3%左右。“在这种情况下，货币政策进一步放松的可能性很小，但政策从偏于宽松向中性转变的过程会比较慢，”他说。

稍早中国国家统计局公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，和路透调查预估中值2.3%基本相符；其中食品价格上涨4%，非食品价格涨幅1.6%。环比来看，CPI上涨0.2%，食品和非食品涨幅分别为0.4%和0.2%。

不过4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，跌幅较上月进一步扩大，且创下六个月最大降幅，路透预估中值原本为下降2.3%；PPI环比为下降0.6%，为去年7月以来最大降幅。

“4月CPI符合预期，通胀压力不大，”国泰君安策略分析师薛鹤翔称，“总的货币政策不会有变化，仍然保持中性，降息可能性很小。”

他也指出，毕竟资金流入中国迹象明显，预计监管层对流动性管理会加强，不过流动性加强管理不代表货币政策会发生变化。

统计局发布的新闻稿称，在4月份2.4%的CPI同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.0个百分点，新涨价因素约为1.4个百分点。

当月居住价格同比上涨2.9%，其中租金价格涨幅为4.1%。(完)

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