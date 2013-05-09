路透调查：欧元兑美元4月升势恐难持续，欧洲经济疲弱打压欧元

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
* 外汇策略师称欧元4月升势恐难持续
* 欧元兑美元未来12个月料逐步走软
* 经济疲弱及欧央行继续放宽政策的前景令欧元承压
路透伦敦5月8日 - 据路透对外汇策略师的调查显示，欧元兑美元4月升势恐不会持续，他们认为欧洲经济状况欠佳打压欧元。
欧元兑美元4月涨约2%，主要归因于美国经济数据疲弱，强化对美国将继续实施货币刺激举措的预期。
但由于外界愈发认为，欧央行将进一步采取措施刺激欧元区经济--即便其刚降息不久，所以本周受访的逾60位外汇策略师认为欧元几乎不会上涨。
尽管周三的调查显示欧元兑美元一个月后将报1.30左右，略低于周三约1.31的交投水平，但预计未来一年将走软，三个月和12个月后的汇价预估分别为1.28和1.24。
“欧央行总裁德拉吉强调可能进一步放宽政策，打压欧元，”法国农业信贷银行全球外汇策略部主管Mitul Kotecha在一份研究报告中指出。
德拉吉周一重申，若欧元区经济进一步恶化，欧央行准备继续降息。
欧央行上周将指标利率降至0.5%，因欧元区4月通胀大幅下滑，且3月失业率触及纪录高位。该央行随后表示，若欧元区经济进一步恶化，其准备采取更多举措。
“由于德拉吉指出未来是否进一步放宽政策，将主要取决于数据表现，这也就意味着，未来几周经济数据表现将左右欧元走势，”Kotecha指出。“尤其是，存款利率降至负值的可能性将继续让欧元多头提心吊胆。”
此项调查结果与美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的最新数据略有出入，CFTC数据显示，投资者普遍增持欧元多头部位。
欧元兑英镑 未来一年后料在0.84-0.85英镑附近盘旋。(完)
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选