路透调查：日圆跌势料放缓，投资人将观察日本央行宽松措施效果

* 日圆兑美元12个月后料跌至105日圆

* 分析师对于预测日圆进一步大幅贬值持审慎态度

记者 Rahul Karunakar 编译 王冠中

路透班加罗尔5月8日 - 路透调查外汇策略师的预估显示，日圆急跌走势将放缓，投资人将观察日本央行上月释出的积极刺激措施所带来的效果。

5月3-8日对63名分析师所做的调查显示，美元兑日圆一个月后料维持在目前水准99日圆附近，三个月后来到101日圆，一年后来到105日圆。这和上月调查预估的94.3日圆、95日圆和98日圆相去甚远。

最新调查的各阶段日圆汇率预估结果都是2009年5月以来最低。

日圆自10月以来已贬值逾25%，因此分析师会预期日圆进一步走跌并不令人意外，真的让人意外的是，在日本央行宣布1.4兆(万亿)美元量化宽松措施后，分析师的预估中值并没有更为悲观。

“日本央行祭出更多惊人之举的可能性降低，是日圆贬值速度放缓的原因，”瑞穗实业银行的资深经济分析师Colin Asher称。

“而且到了某个时点，人们也会开始想说(新政府)能否确实进行改革，以提振长期生产力和竞争力。”

日圆自10月以来已挫跌近27%，因预期在日本首相安倍晋三的要求下，日本央行将进行无上限的资产买进计画，以对抗20年来的通缩景况。

日本央行上月宣布了大规模的货币刺激措施，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4兆美元，此举推高日本股市，日债收益率(殖利率)降至纪录低点，日圆亦挫跌。

但外汇策略师称，日圆是否进一步大跌，要视日本央行政策对经济带来的效果而定。

“过去几个月的日圆卖压主要是受到投机部位的推动，”TD Securities的首席汇市策略师Shaun Osborne称。

分析师预期日圆未来12个月将维持疲弱。63名受访分析师中，只有九人预期日圆一年后将升值，而上月调查中有逾半数首访者预期日圆升值。

近几个月来，预估区间亦逐渐偏向日圆趋疲。

Allied Irish Bank、澳新银行、加拿大帝国商业银行(CIBC)、汇丰、IDEAglobal、瑞士宝盛集团、Lloyds先前一直都看多日圆，现在也转为拉高了美元/日圆预估。(完) (译文审校 张荻)