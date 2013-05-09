新债招标：中国进出口行一年固息债利率3.20%，10年期为4.03%

路透北京5月9日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的两期固息新债结果均低于预期；一年期和10年期中标利率分别为3.20%和4.03%，此前市场预测均值为3.25%和4.07%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.4倍和1.65倍。

今日招标两期债为进出口行今年第八期和第九期金融债。具体条款如下：