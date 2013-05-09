新债招标：中国进出口行一年固息债利率3.20%，10年期为4.03%

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透北京5月9日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的两期固息新债结果均低于预期；一年期和10年期中标利率分别为3.20%和4.03%，此前市场预测均值为3.25%和4.07%。
业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.4倍和1.65倍。
今日招标两期债为进出口行今年第八期和第九期金融债。具体条款如下：
第八期 第九期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多150亿元 期限/计息方式 一年固息 10年固息 缴款日/起息日 5月14日 5月16日 发行期 5月9日-5月14日 5月9日-5月16日 上市日 5月16日 5月22日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。