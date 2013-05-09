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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 11:10 BJT

新债招标：中国进出口行一年固息债利率3.20%，10年期为4.03%

路透北京5月9日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的两期固息新债结果均低于预期；一年期和10年期中标利率分别为3.20%和4.03%，此前市场预测均值为3.25%和4.07%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.4倍和1.65倍。

今日招标两期债为进出口行今年第八期和第九期金融债。具体条款如下：

第八期 第九期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多150亿元 期限/计息方式 一年固息 10年固息 缴款日/起息日 5月14日 5月16日 发行期 5月9日-5月14日 5月9日-5月16日 上市日 5月16日 5月22日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

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