美国企业：大型企业2012年海外获利升15%至1.9万亿美元新高-研究

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透纽约5月8日 - 根据一份最新报告，大型美国企业去年海外获利成长15%，达到1.9万亿(兆)美元的纪录新高，将大量获利留在海外以避免遭到课扣重税。
研究机构Audit Analytics指出，企业海外获利过去五年增加70%，其报告中的资料涵盖了Russell 3000指数的大型美国企业。
总部设在美国的跨国企业若不将获利汇回美国，则这部分的获利将不用支付美国的营业税。若公司管理阶层倾向将这些获利永久留在海外进行再投资，会计准则上也不用认列税负支出。
“若把这些资金用在我们经济上或许是件好事，但我们见到留在海外的获利持续增加，”Audit Analytics法律总顾问及研究主管Don Whalen表示。
根据Audit Analytics数据，通用电气(奇异,GE) 永久留在海外再投资的资金约有1,080亿美元，居各大企业之冠，其次则为辉瑞 的730亿美元。(完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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