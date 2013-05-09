新闻稿：中国4月CPI同比上涨2.4%，环比上涨0.2%--国家统计局

(以下为中国国家统计局5月9日发布的“2013年4月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文) 2013年4月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.4%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.4%；食品价格上涨4.0%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨2.9%。1-4月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.4%。

4月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.1%；食品价格上涨0.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.3%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

4月份，食品价格同比上涨4.0%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.33个百分点。其中，鲜菜价格上涨5.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.20个百分点；粮食价格上涨5.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点（猪肉价格下降6.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.21个百分点）；鲜果价格上涨5.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；油脂价格上涨3.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；水产品价格上涨2.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点。

烟酒及用品价格同比上涨0.8%。其中，酒类价格上涨1.2%，烟草价格上涨0.5%。

衣着价格同比上涨2.5%。其中，服装价格上涨2.7%，鞋类价格上涨1.8%。

家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.6%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.5%，耐用消费品价格上涨0.1%。

医疗保健和个人用品价格同比上涨1.5%。其中，中药材及中成药价格上涨2.8%，医疗保健服务价格上涨1.6%，医疗器具及用品价格上涨0.7%，西药价格持平（涨跌幅度为0）。

交通和通信价格同比下降1.1%。其中，通信工具价格下降9.4%，车用燃料及零配件价格下降5.8%，交通工具价格下降1.1%，车辆使用及维修价格上涨5.0%。

娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.5%。其中，教育服务价格上涨2.9%，文娱费价格上涨2.6%，旅游价格上涨2.1%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.9%。

居住价格同比上涨2.9%。其中，住房租金价格上涨4.1%，水、电、燃料价格上涨1.6%，建房及装修材料价格上涨1.0%。

据测算，在4月份2.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.0个百分点，新涨价因素约为1.4个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

4月份，食品价格环比上涨0.4%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.13个百分点。其中，鲜菜、水产品价格环比分别上涨11.2%和1.2%，分别影响居民消费价格总水平环比上涨约0.36和0.03个百分点。肉禽及其制品价格环比下降3.6%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.27个百分点（猪肉价格环比下降6.1%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.19个百分点）。

4月份，非食品价格环比上涨0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.10个百分点。其中，衣着、娱乐教育文化用品及服务、居住、家庭设备用品及维修服务价格环比分别上涨0.7%、0.4%、0.2%和0.1%，交通和通信价格环比下降0.4%，烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格环比均持平（涨跌幅度为0）。水、电、燃料中，液化石油气价格环比下降1.1%。

欲览更多细节，请点击统计局网站链接（here） (整理 宿泱韫; 审校 黄凯)