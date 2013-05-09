美三女子囚禁案嫌犯可能有双重人格

(本文由路透中文网编译提供)

路透克利夫兰5月8日 - 美国三名女子遭绑架并被囚禁长达10年终获解救后，嫌犯阿列尔·卡斯特罗（Ariel Castro）性格的阴暗面也浮出水面。

卡斯特罗离异多年，外人从未见他有女子陪伴，有天突然开始带着一个六岁的女孩出现在社区。他对邻居们说这是女友的孩子。

据信，现年52岁的卡斯特罗一直独自生活，但他在午休时曾带回够多人食用的快餐和饮料。

他曾是一名校车司机，工作考核成绩多数都是“优良”，但因对学生说脏话、将学生独自留在车内等原因被多次处分，并最终在去年11月遭到解雇。

1993年，卡斯特罗曾因家庭暴力投诉被捕，不过大陪审团最终决定不对他提出指控。

警方周一在卡斯特罗的家中解救出三名女子，并发现一名六岁女孩。此事让卡斯特罗的家人、朋友及邻居们震惊不已。这三名女子在2002年至2004年期间失踪，当前年龄分别为32岁、27岁和23岁。

卡斯特罗和他的两名兄弟已于周一被拘留，预计会在36小时内受到指控。

“他可能隐藏了其中一面人格，因为只有双重人格的人才能做出这种事情，”卡斯特罗的叔叔、在半个街区外开着一家杂货店的Julio Cesar Castro说。

多年来，在邻居眼里，卡斯特罗是一个友好但较为神秘的人，还是一位技艺娴熟的音乐爱好者。他喜欢摩托车，自学的音乐，还爱好谈论汽车。

他在克利夫兰一处较荒凉的地段有一栋两层的房子，据房产记录，这栋房子建于1890年，2011年的估计价值为1.32万美元。房子的窗户都被遮住，以防外人看到里面。（完）