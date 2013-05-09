更正-中国金属: 4月未锻造铜及铜材进口295,799吨,低于上月--海关

路透北京5月8日电 - 中国海关周三称,4月未锻造铜及铜材进口295,799吨,较上月的319,603吨下降7.4%;4月废铜进口34万吨,低于上月的35万吨. 海关并称,4月未锻造的铝及铝材进口64,134吨,低于上月的69,845吨;4月进口废铝18万吨,低于上月的20万吨. 此外,中国4月未锻轧铝出口53,966吨,高于上月的50,671吨.(完) .