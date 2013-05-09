更正-中国金属: 4月未锻造铜及铜材进口295,799吨,低于上月--海关

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
(5月8日稿件中，4月未锻造铜及铜材进口应为295,799吨，非95,799吨)
路透北京5月8日电 - 中国海关周三称,4月未锻造铜及铜材进口295,799吨,较上月的319,603吨下降7.4%;4月废铜进口34万吨,低于上月的35万吨. 海关并称,4月未锻造的铝及铝材进口64,134吨,低于上月的69,845吨;4月进口废铝18万吨,低于上月的20万吨. 此外,中国4月未锻轧铝出口53,966吨,高于上月的50,671吨.(完) .
中国4月未锻造铜及铜材进口295,799吨,3月为319,603吨--海关. 中国4月未锻造的铝及铝材进口64,134吨,3月为69,845吨--海关. 中国4月废铜进口34万吨,3月为35万吨--海关. 中国4月进口废铝18万吨,3月为20万吨--海关.
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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