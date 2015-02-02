版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 17:40 BJT

台湾新债：AT&T将发行26.19亿美元债券，创国际板单档发行额新高

路透台北2月2日 - 根据销售文件，美国AT&T 将在2月12日于台湾发行总额高达26.19亿美元公司债，合约825亿台币的总额，将创下台湾国际板单档发行的最高纪录。

该档债券为30年期，以固定利率4.6%定价，由元富证券及兆丰商银为主办承销商。该债券并附有发行两年内不赎回条款，此后每一年发行人均有权赎回。

AT&T此次是二度在台湾发债，去年11月该公司在台湾发行了30年期债券，以4.7%定价，发行额12.95亿美元，即创下当时的国际板最高发行额纪录，此次则是倍增发行。(完)

台湾主要外币债发行一览请点选 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐