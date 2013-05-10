《香港重要政经日程》--5月10日-5月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
5月10日（周五）
-- 香港美国商会年度中国论坛。
-- 恒生指数季度检讨。
-- 中国天瑞水泥 公布第一季季报。
-- 林麦集团 董事会决议是否派发特别股息。
-- 金沙中国 公布第一季季报。
--09:00 长城汽车 于河北保定举行股东周年大会。
--09:30 众安房产 于浙江杭州市举行股东周年大会。
--09:30 航标控股 股东周年大会。
--10:00 重庆农村商业银行 于重庆市举行股东大会。
--10:00 长盈集团(控股) 股东特别大会。
--10:30 花样年控股 股东周年大会。
--10:30 碧生源 股东周年大会。
--11:00 中青基业 股东特别大会。
--11:00 友邦保险 股东周年大会。
--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。
--13:00 勤美达国际 股东周年大会和股东特别大会。
--14:00 中国平安 于深圳举行股东周年大会。
--14:00 伯明翰环球 股东周年大会。
--14:30 香港中旅 股东周年大会。
--15:00 自然美 股东周年大会。
--15:00 中国香精香料 股东周年大会。
--15:00 九兴控股 股东周年大会。
--16:30 2013年第一季本地生产总值。
==================近期重要政经消息==================
5月13日（周一）
-- 卜蜂国际 公布第一季季报。
-- City e-Solutions 公布第一季季报。
--09:00 中煤能源 于北京举行股东周年大会。
--09:00 魏桥纺织 于山东举行股东周年大会。
--10:00 MMC 股东周年大会。
--10:00 财讯传媒 股东周年大会。
--10:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
--10:30 卓尔发展 股东周年大会。
--10:30 大昌行集团 股东周年大会。
--11:00 理文手袋 股东周年大会。
--11:00 新海能源 股东周年大会。
--11:30 理文化工 股东周年大会。
--11:30 路讯通 股东周年大会。
--12:00 理文造纸 股东周年大会。
--14:30 TOM集团 股东周年大会。
--14:30 达芙妮国际 股东周年大会。
--15:00 长和国际实业 股东特别大会。
--15:00 天誉置业 股东周年大会。
--15:00 龙翔集团 股东周年大会。
--15:30 龙记集团 股东周年大会。
5月14日（周二）
-- 金管局公布4月外汇基金境外资产。
-- 中国黄金国际 公布第一季季报。
-- 佐丹奴国际 公布第一季季报。
-- 亨亚 公布第一季季报。
-- 麦达斯控股─Ｓ 公布第一季季报。
-- 宝胜国际 公布第一季季报。
-- 高鑫零售 公布第一季季报。
-- 阳光油砂 公布第一季季报。
-- 天美(控股) 公布第一季季报。
-- 俄铝 公布第一季季报。
-- 联太工业 公布中报报。
-- 裕元工业 公布第一季季报。
--09:30 中国铁钛 股东周年大会。
--09:30 金辉集团 股东周年大会。
--10:00 SOHO中国 股东周年大会。
--10:00 天福 股东周年大会。
--10:00 布莱克万矿业 股东特别大会。
--11:00 盛洋投资 股东特别大会。
--11:30 利丰公司 股东周年大会。
--11:45 和记电讯香港 股东周年大会。
--12:00 国际精密 股东周年大会。
--14:30 和记港陆 股东周年大会。
--15:00 巨腾集团 股东周年大会。
--15:00 统一企业中国 股东周年大会及股东特别大会。
--15:00 中国中盛资源 股东周年大会。
--17:00 世纪建业 股东周年大会。
5月15日（周三）
-- 中国新城镇 公布第一季季报。
-- 百盛集团 公布第一季季报。
-- 非凡中国 公布第一季季报。
--09:00 兖州煤业 于山东省邹城举行H股股东周年大会。
--09:00 高鑫零售 股东周年大会。
--09:30 自动系统 股东周年大会以及股东特别大会。
--09:30 中国东方集团 股东周年大会以及股东特别大会。
--09:30 中国光大控股 股东周年大会。
--10:00 世纪金花 股东周年大会。
--10:00 深圳高速公路股份 于深圳举行股东周年大会。
--10:00 长寿花食品 股东周年大会。
--10:00 中国动向 股东周年大会。
--10:30 味千中国 股东周年大会。
--10:30 金地商置 股东特别大会。
--10:30 中国玻璃 股东周年大会。
--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。
--11:00 中国奥园 股东周年大会。
--11:00 中国海淀 股东周年大会。
--11:00 中国源畅 股东特别大会。
--11:00 保利置业集团 股东周年大会。
--11:00 富豪产业信托 股东周年大会。
--11:00 顺诚 股东周年大会。
--11:00 利海资源 股东周年大会。
--11:00 亨得利 股东周年大会。
--12:00 希慎兴业 股东周年大会。
--14:00 北青传媒 于北京举行股东周年大会。
--15:00 现代传播 股东周年大会。
--15:00 开源控股 股东周年大会。
--15:30 腾讯 股东周年大会。
--16:00 永泰地产 股东周年大会。
--20:00 腾讯 首季季报后电话会议。
5月16日（周四）
-- 华润创业 公布第一季季报。
-- 中国生物制药 公布第一季季报。
--10:00 吉利汽车 股东周年大会。
--10:00 中国农产品交易 股东周年大会。
--10:00 招商局中国基金 股东周年大会。
--10:00 中国贵金属 股东周年大会。
--10:00 中国仁济医疗 股东周年大会。
--10:00 安徽皖通高速公路 于安徽举行股东周年大会。
--10:00 融创中国 股东周年大会。
--11:00 百盛集团 股东周年大会。
--11:00 中信泰富 股东周年大会。
--11:00 卓悦控股 股东周年大会。
--11:30 永利澳门 于澳门举行股东周年大会。
--11:30 上实城市开发 股东周年大会。
--12:00 美联集团 股东周年大会。
--14:00 卡撒天娇 股东周年大会。
--14:00 美高梅中国 于澳门举行股东周年大会。
--15:00 中骏置业 股东周年大会。
--15:00 金轮天地控股 股东周年大会。
--15:30 恒生银行 股东周年大会。
--15:30 龙湖地产 股东周年大会。
--18:00 保诚 于伦敦举行股东周年大会。
*5月17日（周五）
-- 公众假期，香港金融市场休市一天。
--10:30 物美商业 于北京举行临时股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。