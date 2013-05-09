更新版 1-新债招标：中国进出口行两期新债利率均低预期，一年短债投标踊跃

* 进出口行两期新债利率均低于预期

* 市场流动性偏宽松，机构新债需求不错

* 一年新债参与机构类型有所丰富 (新增评论和更多内容)

路透北京5月9日 - 中国进出口银行周四招标发行的两期固息债中标利率均低于预期。市场流动性偏宽松，令机构新债需求不错，推动新债利率低于二级市场水平，其中一年期短债更是获得部分机构青睐。

业内人士稍早透露，进出口行上午招标的一年期和10年期债中标利率分别为3.20%和4.03%，此前市场预测均值为3.25%和4.07%。两期债的投标倍数分别为2.4倍和1.65倍。

“我们有点跌眼镜，资金挺宽的，10年期需求相对较好比较容易理解，有机构追求绝对收益嘛，”北京一国有银行交易员称，“一年期品种，量比较小，受部分机构偏好影响比较大。”

据市场人士透露，此次一年新债的参与机构类型有所丰富：基金公司在经历了前期的监管风暴洗礼后，新债需求慢慢浮现；部分外资机构，在该期新债上亦有发力。

受访交易员并表示，公开市场近一年半后重启发行的三个月期央票结果，对本期一年新债利率影响不算很大。

中国央行公开市场今日在近一年半后重启央票发行，期限三个月，发行规模100亿元人民币，中标收益率为2.9089%；央行同日并进行370亿元28天期正回购操作，中标利率继续持平于2.75%。据此计算，央行本周公开市场净投放840亿元。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和10年期品种最新收益率分别报在3.2876%和4.0982%。

银行间市场周四流动性未因央票和正回购的叠加操作而受太大冲击，资金面整体偏宽松，隔夜回购加权利率 几无变动，不过七天期品种小升。

今日招标两期债为进出口行今年第八期和第九期金融债。具体条款如下：