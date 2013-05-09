《国际主要央行公开市场操作一览》--5月9日

路透上海5月9日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/8 买入公债 36.46 02/15/2019 - 04/30/2020

5/7 买入公债 14.56 02/15/2036 - 02/15/2043

5/6 买入公债 33.06 05/15/2020 - 02/15/2023

5/2 买入公债 15.34 02/15/2036 - 02/15/2043

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年4月11日-2013年5月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约260亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美国美里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国4月非农就业岗位增幅扩大，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)更有理由放慢购债速度。此前美国优于预期的非农就业数据缓解了对该国经济受挫的担忧。拉克尔是美联储中立场最为强硬的官员之一，他表示，“很明显，就业市场前景并没有变得更差，甚至是变得更好。我认为应当评估逐步放慢资产购买速度的可能性，”他在风险管理协会里奇蒙分会表示。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/8 七天期反向交易 1,102.90 0.5%（固定利率）

35天期反向交易 52.30 0.5%（固定利率）

七天期定期存款 -2,010.00 0.05%

《本周主要新闻》

-- 欧洲央行周四将指标利率下调25个基点至纪录低点0.50%，因欧元区通胀率远低于目标水准，且失业率居高不下。此为欧洲央行10个月来首次降息，且仍有可能进一步采取政策举措以支撑区内经济。央行总裁德拉吉表示，央行在“技术上已做好准备”将存款利率从目前的零降为负值；德拉吉并承诺，在进入明年后很长时间内都将不断向欧元区银行业提供所需流动性，并帮助小企业获得信贷；德拉吉还指出，部分决策者曾提议更大幅度的降息。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 59,330

上周三 66,140

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当期变化 -6,810

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周四表示，将关注发达国家货币宽松举措是否会对新兴经济体构成意外的影响。央行将向其他亚洲经济体解释日本央行政策旨在将日本经济拉出通缩，并认为日本经济复苏将从2013年中期开始变得更加明显。