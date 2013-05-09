中国汇市：人民币早盘续创新高，中间价持续走升强化升值预期

* 人民币早盘即期随中间价再创新高

* 净结汇依然主力，购汇亦活跃

* 人民币升值预期进一步强化

路透北京5月9日 - 人民币兑美元即期 周四早盘继续跳空高开，并再创新高。受连续第二日刷新历史高点的中间价提振，场内人民币升值预期进一步强化，净结汇依然维系市场大的方向，交投活络。

交易员认为，隔夜美元跌幅较大，加之人民币国际化、中国政府推汇率改革、提出资本可兑换方案的政策持续影响，今天中间价继续走高并不意外。预计人民币6月之前仍然将延续升值走势。

上海一外资行交易员称，人民币短期仍然会维持升值态势，但6月之前即期价不会升破6.10。而年内看，一券商分析师则上看至6.00。

“早盘市场波幅不算大，...美元买盘、卖盘都有；昨日公布的高于预期的4月贸易数据继续影响下，结汇盘仍然较多。”上述外资行交易员说。

她并指出，早盘市场净购汇的力量也不少，因为对于进口商而言，现在美元的价格还是有一定吸引力。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1339元，上日收报6.1410元。今日人民币兑美元中间价 为6.1925元，上日中间价为6.1980元。

对于中间价继续走高，上海另一外资行交易员认为，央行或通过缩小中间价与即期价的差距，试探即期汇率均衡点究竟在哪里，并在此基础上扩大人民币波动区间、展开第三次汇改。

亦有业内人士认为，中间价继续高开，仍然是资金流入的因素推动；而人民币国际化、资本国际开放加速，加大了对这些流入资金的管理和控制难度。

中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

东京汇市澳元和新西兰元周四反弹，因两国公布的就业数据都很亮眼；欧元兑美元则持于一周高位附近，此前德国公布乐观的工厂活动数据提振人气。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1973/13，上日尾盘为6.2040。

北京时间12:31，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1333/52元，上一交易日尾盘报6.1358元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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