中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，经济数据显示基本面尚弱

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌，终结此前连续四日涨势。今日公布的PPI同比跌幅进一步扩大，显国内需求仍弱，令市场对经济基本面的判断更趋悲观，能源地产等板块跌幅居前；料后市大盘仍不脱弱势震荡行情。
沪综指 收报2,232.971点，跌13.329点或0.59%。上海A股今日成交额为910亿元人民币，昨日为812亿元。
“今天的数据显示基本面还是较弱，大盘受到了影响吧。”日信证券高级策略研究员付豪杰认为。
他并指出，近期创业板走势明显强于主板，因主板公司多处周期性行业，与较弱的基本面表现相似，创业板高成长性抗周期的中小企业较多，表现相对就会更好，但近期涨幅已不小，短期调整估计在所难免。
深市创业板综指 收涨1.17%，继续跑赢深圳综指 当日0.237%的涨幅。
中国国家统计局周四公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，创下六个月最大降幅，此前路透调查中值分别为上升2.3%和下降2.3%。
沪深300指数 收跌0.59%，报2,527.794点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,526.2点，跌0.38%，成交623,776手。（完）
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 徐永; 审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。