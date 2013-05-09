中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，经济数据显示基本面尚弱

路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌，终结此前连续四日涨势。今日公布的PPI同比跌幅进一步扩大，显国内需求仍弱，令市场对经济基本面的判断更趋悲观，能源地产等板块跌幅居前；料后市大盘仍不脱弱势震荡行情。

沪综指 收报2,232.971点，跌13.329点或0.59%。上海A股今日成交额为910亿元人民币，昨日为812亿元。

“今天的数据显示基本面还是较弱，大盘受到了影响吧。”日信证券高级策略研究员付豪杰认为。

他并指出，近期创业板走势明显强于主板，因主板公司多处周期性行业，与较弱的基本面表现相似，创业板高成长性抗周期的中小企业较多，表现相对就会更好，但近期涨幅已不小，短期调整估计在所难免。

深市创业板综指 收涨1.17%，继续跑赢深圳综指 当日0.237%的涨幅。

中国国家统计局周四公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，创下六个月最大降幅，此前路透调查中值分别为上升2.3%和下降2.3%。

沪深300指数 收跌0.59%，报2,527.794点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,526.2点，跌0.38%，成交623,776手。（完）