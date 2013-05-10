新债招标：中国九个月期贴现国债加权收益率为2.8856%--业内人士

路透北京5月10日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为2.8856%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为2.9313%，投标倍数为2.04倍。

该期债为财政部今年第三期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。