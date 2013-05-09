中国能源：周五起上调成品油价，汽、柴油涨幅均为95元/吨--发改委

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透北京5月9日 - 中国国家发改委周四宣布，自周五起将上调成品油价，汽、柴油最高零售价格上调幅度均为95元人民币/吨，这是新定价机制以来的首次上调。
发改委网站刊发的通知称，成品油生产经营企业供军队及新疆生产建设兵团、国家储备用汽、柴油供应价格每吨提高95元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,220元和7,405元。其他成品油价格相应调整。各地汽、柴油最高零售价格和批发价格等额调整。
路透计算，此次汽、柴油价格上调幅度均约为1%。
中国发改委上次调整油价是在4月25日下调成品油最高零售价格，是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。下调幅度为汽油395元人民币/吨，柴油400元/吨。
新的成品油价格形成机制主要包括缩短调价周期至10个工作日，取消4%的调价幅度限制，并调整挂靠油种，应调价金额低于每吨50元时价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
(欲了解详情，请点选中国发改委网站 here) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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