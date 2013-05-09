《韩国央行焦点》意外下调利率至2.50%，以缓解韩元走强带来的压力

0444GMT，6月三年期韩国公债期货削减最初的涨幅，小涨0.05点至107.05。

韩国股市周四收高1.2%，此前韩国央行意外降息，让外资买气回升，同时也激发银行及营建类股的买气。

金钟秀称，政府的刺激措施与周四的降息，可以使今年经济成长率在此前预估的2.6%基础上提高0.2个百分点。政府当前目标是经济成长2.8%。

尽管央行对经济景气的评估没有变化，但其继续警示日圆近期跌势及其未来走势带来的不确定性，以及朝鲜(北韩)引发的地缘政治紧张。日本首相安倍晋三带领推进的激进货币宽松政策，已经导致日圆在全球范围内迅速下滑。

尽管决策者称日圆跌势尚未严重冲击韩国经济成长，但年内迄今韩元兑日圆 已走强逾11%。

金钟秀表示日圆汇价大幅波动是不稳定因子，但重申汇率不是央行采取利率决议的关键因素。(完)