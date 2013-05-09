《韩国央行焦点》意外下调利率至2.50%，以缓解韩元走强带来的压力

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
0444GMT，6月三年期韩国公债期货削减最初的涨幅，小涨0.05点至107.05。
韩国股市周四收高1.2%，此前韩国央行意外降息，让外资买气回升，同时也激发银行及营建类股的买气。
金钟秀称，政府的刺激措施与周四的降息，可以使今年经济成长率在此前预估的2.6%基础上提高0.2个百分点。政府当前目标是经济成长2.8%。
尽管央行对经济景气的评估没有变化，但其继续警示日圆近期跌势及其未来走势带来的不确定性，以及朝鲜(北韩)引发的地缘政治紧张。日本首相安倍晋三带领推进的激进货币宽松政策，已经导致日圆在全球范围内迅速下滑。
尽管决策者称日圆跌势尚未严重冲击韩国经济成长，但年内迄今韩元兑日圆 已走强逾11%。
金钟秀表示日圆汇价大幅波动是不稳定因子，但重申汇率不是央行采取利率决议的关键因素。(完)
(编译 田建华; 审校 许娜)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。