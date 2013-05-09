路透调查：分析师基本认为韩国央行今年余下时间不会再调整利率

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
这些分析师被问及今年剩余时间利率如何变化的看法。
韩国央行总裁金仲秀周四稍早表示，本月七名委员会成员中，有六人投票支持下调指标政策利率 到2.50%。他并称近期其它国家央行放宽政策的做法同样影响了委员会的决议。
“央行称今日下调利率是为了政府政策发挥更大效力，我不认为局势已经恶化到需要再次降息的地步，”信荣证券驻首尔分析师Hong Jung-hye称。Hong预计今年剩余时间韩国央行将维持利率不变。
认为还将降息的受访者称，韩国央行总裁金仲秀保留了在经济复苏速度低于预期时再次降息的可能性。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。