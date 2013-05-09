路透调查：分析师基本认为韩国央行今年余下时间不会再调整利率

这些分析师被问及今年剩余时间利率如何变化的看法。

韩国央行总裁金仲秀周四稍早表示，本月七名委员会成员中，有六人投票支持下调指标政策利率 到2.50%。他并称近期其它国家央行放宽政策的做法同样影响了委员会的决议。

“央行称今日下调利率是为了政府政策发挥更大效力，我不认为局势已经恶化到需要再次降息的地步，”信荣证券驻首尔分析师Hong Jung-hye称。Hong预计今年剩余时间韩国央行将维持利率不变。

认为还将降息的受访者称，韩国央行总裁金仲秀保留了在经济复苏速度低于预期时再次降息的可能性。(完)