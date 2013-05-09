中国债市：利率互换变动微弱，市场淡定面对央票发行及CPI等数据

路透上海5月9日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四波动微弱，几乎未受央行公开市场重启央票发行和4月CPI等数据影响。即使越来越多的外国央行出台宽松政策，但境内机构多倾向于中国政策有望继续保持中性，因而心态较为平稳。

北京一银行交易员称，今日IRS变化微弱，因首次重启的三个月央票发行收益率未明显偏离预期，公布的CPI等数据也影响有限。

“(4月CPI和PPI)数据影响也不大，一个高一个低。我觉得大致的预期还没变，虽然经济很弱，但降息的概率似乎也不大。”该交易员表示。

虽然食品价格上涨推高中国4月居民消费价格指数(CPI)，但涨幅基本在市场预期之中，通胀仍不构成当前中国经济的威胁；而工业品价格的持续回落再度暴露需求面偏弱的问题，为国内经济复苏蒙上阴影。

通胀暂不足忧将为中国结构调整和进一步改革争取时间。在货币政策上，尽管近期有关降息的揣测有所升温，但多数分析人士认为，考虑到房价等制约因素，中国可能并不会步澳洲、欧元区等主要经济体的后尘开始降息，但会动用多种工具管理流动性，防止过多热钱流入国内。

进入5月短短数日，欧洲和澳洲央行先后降息，今日韩国亦步后尘，宣布下调利率。

央行公开市场今日稍早招标发行了100亿元的三个月期央票，发行价格99.28元，参考收益率2.9089%；同时进行的370亿元28天期正回购，中标利率则持平在2.75%未动。加上周二进行的550亿元同期限正回购，本周公开市场净投放资金840亿元。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.2390/3.3390 3.2283/3.3067 3.3000/3.3883 3.4133/3.5017 3.4300/3.6940 周三 3.2300/3.3340 3.2300/3.3117 3.3167/3.3967 3.4133/3.5033 3.4290/3.6950 --------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0090/+0.0050 -0.0017/-0.0050 -0.0167/-0.0084 +0.0000/-0.0016 +0.0010/-0.0010

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。