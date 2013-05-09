中国期市：沪铜高开回落，经济数据加剧工业景气疲软忧虑

路透北京5月9日 - 隔夜外盘铜价的大涨并未给沪铜带来太大提振，上海期铜周四高开回落，前期的反弹暂时止步于53,500元人民币一线。中国相继公布的PPI和铜贸易数据疲弱，加剧了市场对国内工业景气持续不振的担忧。

分析师普遍认为，无论从供需基本面或技术面来看，沪铜短线都面临较大的回调压力，始于4月下旬的这波反弹恐近尾声。

沪铜主力1309合约 收报每吨52,960元，上涨0.53%，盘初一度上探至53,430元。本地时间下午15:40时，LME三个月期铜 报每吨7,367美元，下跌0.7%。

“不管外盘怎么折腾，我们自己的需求、供给、产能的矛盾明明白白就在那里，”安信期货金属分析师佟玲表示，”从PPI数据可以看出，即使价跌，我们的(需求)量也没上来，这个季度订单量上不去，进入夏天停工检修，那时候数据会更差。”

中国周四公布的4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，跌幅较前值进一步扩大，且大于市场普遍预期。

国内铜需求的低迷从进口数据中亦获验证，中国海关周三的数据显示，4月未锻造铜及铜材进口295,799吨，达到22个月低位，同比下滑21.2%。这与当月中国整体进出口10%以上的增长构成鲜明反差。

分析师指出，尽管目前国内市场存在废铜紧张的状况，但精铜冶炼的开工非常充足，供应方面的问题不大，而需求方面却马上要面临6-7月的消费淡季。

安信期货的佟玲表示，此前沪铜价格跌至五万以下时，现货曾呈现较大升水，但随着近期的大幅反弹，现货升水也开始收窄，表明现货的支撑力度在减弱。

而从持仓看，沪铜这波反弹以来持仓量持续从高位回落，从4月下旬的约90万手降至目前的70万手左右。分析师表示，除了空头回补以外，目前还没有看到大量主动性买盘的进场。

“自从铜价从两年多前的纪录高位下跌以来，价格的每次反弹几乎都伴随着减仓，这次也不例外，”新湖期货的铜分析师廉正表示。

他并表示，从技术上看，(LME期铜)7,500美元附近也是近期第二波下跌走势的起点，反弹行情在此遇到的阻力应该很大。