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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月9日

路透伦敦5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种      最新库存         变动
    铜        605,750          -75
    锡         14,010          +95
    铅        247,100       -1,100
    锌      1,044,300       -5,200
    铝      5,151,950       +9,625
    镍        178,398          -84
  铝合金       67,480         -620
  NASAAC      122,980       -1,400
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据         库存分布                品种   库存数据             库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅         MPB-STOCKS          <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡         MSN-STOCKS          <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合         MAA-STOCKS          <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                   金                       
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA         MNA-STOCKS          <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 艾茂林)

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