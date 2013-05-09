加拿大个股：Barrick与多明尼加共和国同意修改金矿合约，增加政府分成

路透圣多明哥5月8日 - 多明尼加共和国和加拿大黄金矿企Barrick Gold Corp 已达成初步协议，将增加政府在该国一处金矿的利润分成，以缓解投资人对此项目前景的疑虑。该项目是全球最大的新金矿项目之一。

多明尼加共和国总统Danilo Medina已在2月要求Barrick Gold重新协商与前任政府所签订的Pueblo Viejo矿场合约，这让投资人一片譁然，因Medina威胁称若不修改协议的话，将对此项目获利征收暴利税。

政府与Barrick达成初步协议，同意在未来30年矿场开采年限中，增加政府在该矿场的利润分成约15亿美元；此外从2013年至2016年，把此项目现金流的大约一半都划归政府所有。

双方周三在记者会中表示，以每盎斯1,600美元的金价估算，此项目三年内上缴的税负总计约为22亿美元。

原始协议在2009年敲定时，现货金 约为每盎司800美元，但后来翻了一番到1,600美元之上，然后又回跌至约1,470美元。

“我们改变了时间框架，不过根据新协议，他们也将获得更多...在矿场开采期间将额外获得15亿美元，”Barrick发言人Andy Lloyd说。

Pueblo Viejo矿场由Barrick与Goldcorp Inc 的合资企业Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC)所运营，今年下半年料可产能全开，每年生产100万盎司黄金。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)