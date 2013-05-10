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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 16:37 BJT

香港数据：第一季GDP按年增长2.8%，内部需求保持强韧

路透香港5月10日 - 香港政府周五公布，今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长2.8%；而经季节性调整后，GDP按季增长0.2%。

政府在新闻稿中指出，第一季GDP增幅与上一季相同，全球经济环境波动不定，影响香港的贸易环节，而内部需求则相对保持强韧。

财政司司长曾俊华此前在2013/14年度财政预算案中作出预测，2013年GDP增长为1.5-3.5%，较去年略有改善，并预测整体通胀率4.5%，基本平均通胀率4.2%。

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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