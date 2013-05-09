更新版 1-中国汇市：人民币连三日收创新高盘中逼近涨停，中间价强化升值预期

* 人民币连三日创收盘新高

* 盘中一度逼近涨停价位

* 中间价持续走升强化升值预期 (新增评论及更新收盘报价)

路透北京5月9日 - 人民币兑美元即期 周四连续第三日收创历史新高。受连续第二日刷新历史高点的中间价提振，即期汇价今日继续跳空高开，盘中并一度逼近涨停价位。净结汇依然维系市场大的方向，交投活络。

交易员认为，隔夜美元跌幅较大，加之人民币国际化、中国政府推汇率改革、提出资本可兑换方案的政策持续影响，今天中间价继续走高并不意外。预计人民币6月之前仍然将延续升值走势。

上海一外资行交易员称，人民币短期仍然会维持升值态势，但6月之前即期价不会升破6.10。而年内看，一券商分析师则上看至6.00。

“日间波动不算大，...美元买盘、卖盘都有；昨日公布的高于预期的4月贸易数据继续影响下，结汇盘仍然较多。尤其是午盘，结汇更明显，下午3点多的时候出现一波大单子的美元卖盘。”上述外资行交易员说。

她指出，早盘市场净购汇的力量也不少，因为对于进口商而言，现在美元的价格还是有一定吸引力。

北京一股份行交易员则称，“我们这两天还不敢太多地购汇，因为外管局出台举措加强资本流入管理的文件不好判断。我们也只是在外管局网站看到，并未收到外管局下发的文件，没有操作细则。大家再等等，看文件具体怎么执行。

她并称，现在不知道是否把海外代付款算进贷款里，如果算进去的话，很多城商行都超了贷存比的指标。

为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

对于中间价继续走高，上海另一外资行交易员认为，央行或通过缩小中间价与即期价的差距，试探即期汇率均衡点究竟在哪里，并在此基础上扩大人民币波动区间、展开第三次汇改。

亦有业内人士认为，中间价继续高开，仍然是资金流入的因素推动；而人民币国际化、资本国际开放加速，加大了对这些流入资金的管理和控制难度。

中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

东京汇市澳元和新西兰元周四反弹，因两国公布的就业数据都很亮眼；欧元兑美元则持于一周高位附近，此前德国公布乐观的工厂活动数据提振人气。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1309 6.1410 0.16%

中间价 6.1925 6.1980 0.09%

日内相对于中间价最大波 1.00% (上限±1%) 日高 日低

幅

日内波动幅度(pips) 74 6.1307 6.1381 2013年来即期升贬值幅度 1.62% 1年期美元/人民币掉期升 990

水

离岸人民币市场,北京时间 今日 上日 16:45

1年期NDF 6.1985/22 6.2040

CNH即期 6.1343/55 6.1358

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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