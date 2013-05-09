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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 16:49 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元升至盘中高点，因英国工业生产数据较预期强劲

路透伦敦5月9日 - 英镑兑美元及欧元周四升至盘中高点，因英国工业及制造业产出数据较预期强劲，削弱投资人对英国央行扩大货币宽松的预期。

英镑/美元 上涨约0.3%，至1.5587美元，公布前为1.5557。最新报1.5580。

欧元/英镑 跌至盘中低点0.84475英镑，日内下跌0.2%，数据公布前为0.84665。

6月英债期货跌逾10个跳动点(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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