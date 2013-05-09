台湾央行：共发行4,165亿台币存单，存单余额增0.75亿

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透台北5月9日 - 台湾央行周四公布，今日共发行4,165亿台币存单，若相较存单到期金额4,164.25亿，存单发行余额增0.75亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,122.00
91天期 0.93 24.00
182天期 1.05 19.00
央行上日共发行1,646亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,637.9亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负156亿台币；累计超额准备为554亿台币，加计前期1%的超额准备为1,385亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。