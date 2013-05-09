台湾央行：共发行4,165亿台币存单，存单余额增0.75亿

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步

支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。