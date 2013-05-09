《汇市简讯》美元兑南非兰特在假突破后向下调整

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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* 仍然上看9.20，但正经历小型的向下修正
* 100日移动均线支撑位于8.9560，55日移动均线切入位9.1025为阻力位
* 动能为中性至略微偏空。(完)
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选