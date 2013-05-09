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市场报道 | 2013年 5月 9日 星期四 16:44 BJT

《汇市简讯》美元兑南非兰特在假突破后向下调整

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* 仍然上看9.20，但正经历小型的向下修正

* 100日移动均线支撑位于8.9560，55日移动均线切入位9.1025为阻力位

* 动能为中性至略微偏空。(完)

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