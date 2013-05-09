香港新股：中石化炼化工程称有信心完成香港IPO，关注未来海外并购机会

路透香港5月9日 - 中国最大炼油和石化工程服务商--中石化炼化工程(集团)股份有限公司高层周四称，有信心完成香港首次公开发售(IPO)，公司并关注未来海外并购机会。

拟筹资高至174亿港元的中石化炼化工程将是香港今年以来最大宗IPO个案，也是对新股市场承受能力的考验，因为同期招股还有中国银河证券，两家公司合计筹资35亿美元。

中石化炼化工程董事长蔡希有在记者会上称，由于市场资金充足，并不担心两家新股“碰头”会对招股造成压力。

“我们非常有信心发行成功。”他说。招股书显示，该公司已经锁定中国海运集团、中工国际 等六名基石投资者合共认购其3.5亿美元的股份，相当于筹资额中位值的18%。

中石化炼化工程计划按每股9.8-13.1港元，发售13.28亿股H股，筹资130-174亿港元，5月23日在联交所挂牌上市。据消息人士此前对路透称，招股价区间相当于2013年预测市盈率9-12倍。

中石化炼化工程为中国最大炼油商--中国石化集团的子公司，来自集团的工程合约占其收入比重少于一半，而新型煤化工项目工程将是公司未来的主要增长点。

该公司副董事长张克华称，来自中石化集团的业务占比逐年下降，并预计这个趋势将会持续，但未来五年的占比不低于40%，因为中石化集团每年的投资稳定在1,000亿元人民币，而集团旗下另一家上市公司中石化 的炼油、石油化工和新型煤化工的业务亦将保持快速发展。

中石化炼化工程于2013年3月底止未完成合同量824.6亿元人民币，首季度新合同价值142.2亿元。今年初订立合同价值11.5亿美元的工程总承包合同，以在美国兴建PTA/聚酯厂房。