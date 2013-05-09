中国债市：信用债收益率回落，受海外降息及国内数据偏弱等利多提振

路透上海5月9日 - 中国银行间债市周四利率品种变动不大，而信用债收益率回落。今日消息面偏利多，海外市场一片降息之声，国内早间公布的经济数据亦较疲弱，以及公开市场发行的央票需求向好，均推动机构入场，不过买盘多集中在信用品种。

市场人士并指出，今日重中之重是公开市场央票发行，虽然其发行收益率定位略高，曾带动短端现券收益率小幅上行，但随后央票在一级半市场上交投活络，收益率一路下行，二级遂持稳。

“早上央票发的略高了一点，预期的上限了，二级收益率上来了一波，但很快大家发现（对央票）需求挺旺的，(现券)马上又掉头了，到下午(央票)最低成交在2.80%附近了。”上海一商业银行交易员称。

中国人民银行今日在近一年半后重启央票发行，期限三个月，发行规模100亿元人民币，中标收益率为2.9089%，市场此前预期在2.8-2.9%居多；同日还进行了370亿元28天正回购操作。据此计算，央行本周净投放840亿元。

上海一券商交易员还提到，今日信用债收益率下行幅度偏大，“城投，短融和中票，需求都好。”

他指出，这主要受内部和外围的双重因素提振，内部经济数据偏弱，尤其是4月PPI降幅扩大，凸显经济复苏乏力，而外围市场又相继降息。

中国国家统计局周四公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，基本在市场预期之中，通胀尚不足虑，而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，创下六个月最大降幅，再度暴露需求面偏弱的问题，为国内经济复苏蒙上阴影。

上海另一商业银行交易员还提到，今日消息面偏好，但利率品种波动不大，部分机构仍感觉未来政策走向还不够明朗，持观望等待态度，“可能觉得国内政策暂时没什么空间吧，降息虽然有可能，但近期估计希望不大，资产价格还有上涨的压力。”

进入5月短短数日，欧洲和澳洲央行先后降息，今日韩国亦步后尘，宣布下调利率。

今日上市的浙江大唐乌沙山发电3亿元一年期短融 最新成交价对应收益率在4.4%，该券票面利率为4.48%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.1153 3.1096

上日 2.1143 2.9861

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9660/2.8980

国债参考率报价 2.8185/2.7645

金融债参考率报价 3.3590/3.2970(完)

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