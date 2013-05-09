更新版 1-中国货币市场：流动性未受公开市场操作结果冲击，隔夜回购利率持稳

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透北京/上海5月9日 - 中国银行间市场周四流动性未因央票和正回购的叠加操作而受太大冲击，资金面整体偏宽松，隔夜回购加权利率 几无变动，不过七天期品种小升。

交易人士表示，今日央票发行中标收益率高于二级水平，如果下周央行继续发行的话，机构的参与意愿可能有所提升，不排除未来资金回笼规模将增加。

“今天公开市场操作的规模对资金面倒是没什么影响，现在供求基本上还是比较平衡的，应该说还是出钱的人更多一些，比较宽松。”上海一券商交易员称。

中国人民银行今日进行370亿元人民币的正回购操作，期限28天，中标利率2.75%；同时在近一年半后重启央票发行，期限三个月，发行规模100亿元，中标收益率为2.9089%。据此计算，央行当日净回笼10亿,本周将净投放840亿元。

上述交易员并表示，今日央票发行利率定的比较高，较二级有溢价，这样可能刺激下次大家的参与意愿，未来回笼量可能会增加。

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.7583%。

央行公开市场此前最后一次发行央票是在2011年12月27日，当日发行了40亿元的一年期央票，参考收益率3.4875%；最后一次三个月期央票发行日为2011年12月22日，发行量10亿元，参考收益率3.1618%。

今日银行间市场质押式回购总成交量为7,214.67亿元人民币，较上日的6,836.19亿元增多，其中隔夜品种成交6,260.75亿元，较上日的6,085.19亿元水平上升。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1153 2.1143 +0.10 6,260.75

七天 3.1096 2.9861 +12.35 576.23

14天 3.0985 3.0981 +0.04 98.18

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.3600 2.4100 +295.00 1,724.16

七天 2.8500 2.7000 +15.00 263.58

14天 2.8000 2.8800 -8.00 29.43

回购定盘利率 其中:隔夜 2.1600 2.1300 +3.00 --

七天 3.1300 3.0100 +12.00 --

14天 3.1300 3.0600 +7.00 --

Shibor 其中:隔夜 2.1100 2.1100 +0.00 --

七天 3.1060 2.9840 +12.20 --