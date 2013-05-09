欧元债市：西班牙发行46亿欧元公债，收益率大幅下滑

标题新闻：南非议会将于4月18日就针对总统祖马的不信任案投票动议进行辩论-南非国民议会
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路透马德里5月9日 - 西班牙周四发行三批中期公债，金额46亿欧元，高于发行目标，收益率大幅下滑。
西班牙财政部原本计划发行35-45亿欧元。
2016年7月30日到期公债发行金额为19亿欧元，平均收益率2.247%，上次在4月18日标售时收益率为2.792%。投标倍数为2.3倍，上个月为2.8倍。
2018年1月31日到期公债发行金额为15亿欧元，收益率2.789%，不到一个月前为3.257%，此次投标倍数为2.2倍，4月时为2.5倍。
2026年7月30日到期公债收益率4.336%，低于1月10日时的5.555%。发行金额12亿欧元，投标倍数1.6倍，前次为2.9倍。(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
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