欧元债市：西班牙发行46亿欧元公债，收益率大幅下滑

路透马德里5月9日 - 西班牙周四发行三批中期公债，金额46亿欧元，高于发行目标，收益率大幅下滑。

西班牙财政部原本计划发行35-45亿欧元。

2016年7月30日到期公债发行金额为19亿欧元，平均收益率2.247%，上次在4月18日标售时收益率为2.792%。投标倍数为2.3倍，上个月为2.8倍。

2018年1月31日到期公债发行金额为15亿欧元，收益率2.789%，不到一个月前为3.257%，此次投标倍数为2.2倍，4月时为2.5倍。