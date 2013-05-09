重发-欧元债市：西班牙公债收益率上扬，因传言将进行银团发债

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦5月9日 - 西班牙10年期公债收益率周四上扬，交易员指称，因市场臆测西班牙可能计划不久后进行一次银团发债。
西班牙稍早标售三批公债，金额略高于目标，且收益率大跌。
“标债情况还好，但有传言称下周将进行一次银团发债，”一交易员称。“所以短期内有很多债券供给，而且我们认为西班牙收益率已经跌得太深太快。”
西班牙10年期公债收益率 日内上涨5个基点，至4.16%，标债前约4.10%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。