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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 17:58 BJT

重发-欧元债市：西班牙公债收益率上扬，因传言将进行银团发债

(重发以跟上红条)

路透伦敦5月9日 - 西班牙10年期公债收益率周四上扬，交易员指称，因市场臆测西班牙可能计划不久后进行一次银团发债。

西班牙稍早标售三批公债，金额略高于目标，且收益率大跌。

“标债情况还好，但有传言称下周将进行一次银团发债，”一交易员称。“所以短期内有很多债券供给，而且我们认为西班牙收益率已经跌得太深太快。”

西班牙10年期公债收益率 日内上涨5个基点，至4.16%，标债前约4.10%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)

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