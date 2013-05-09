中国金融：融360看好金融垂直搜索商机，继房贷车贷后再推信用卡搜索业务

路透上海5月9日 - 基于中国金融垂直搜索市场的巨大商机，中国融资贷款智能搜索引擎--融360(rong360.ocm)近阶段将继续开疆辟土，在目前开展个人房贷车贷消费贷及中小企业经营性贷款搜索和推荐的基础上，上半年还将推出信用卡产品搜索和推荐业务。

上线仅一年多的融360目前业务覆盖32个城市，与中国近千家金融机构合作，每月其用户线上申请贷款额已超过百亿元人民币。公司计划今年将覆盖城市增加到60个，涵盖其目标客户比例由目前的50%提高至80%。

在公司创始人之一、美国PayPal前中国区市场总经理叶大清的眼中，中国的金融产品在线搜索比价在未来10年将成长为超万亿元规模的大市场，足以诞生市值数十亿美元的互联网金融公司。

“未来10-20年，金融产品搜索及推荐平台会改变我们的生活。”他指出，目前在国内一二线城市，网上搜索金融产品的比例尚不足20%，客户主要通过向银行咨询或口碑相传获得相关融资贷款信息。估计数年后国内将有一半左右客户会考虑在网上搜索零售金融产品。

目前，中国消费者已习惯在淘宝或京东商城等互联网平台上搜索自己需要的商品，但因金融产品，尤其是贷款业务，存在非标准化、风险性和复杂性较高的特征，消费者尚不习惯于上网搜索。他说，融360除了让消费者在线搜索和比较相关金融贷款产品外，还可直接在线申请及联系银行或信贷员。

不过他强调，融360只是向金融机构提供较为精准的贷款申请用户信息，不会直接参与贷款交易。

在公司商业模式方面，他介绍说，融360将会向提供贷款的金融机构收取一定的市场或渠道费用，而不会向申请贷款的用户收费。

目前其合作银行已包括工商银行 等五大国有银行，以及浦发银行 、招商银行 等几乎所有全国性股份制商业银行以及部分外资银行。