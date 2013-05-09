《日股业绩焦点》索尼预测本财年获利持稳，重振电子事业大计全靠智能手机

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
* 索尼预测2013/14会计年度营业利润持稳于2,300亿日圆
* 2012/13财年营业利润为五年来最高，上年度为亏损
* 索尼预测2013/14会计年度智能手机销售成长27%
* 电子事业前景主要依赖智能手机取得成功
路透东京5月9日 - 日本索尼(Sony) 企图在本财年重振消费电子大厂雄风的目标，将依赖旗下最新智能手机的表现，因索尼仍面临电视、数位相机及游戏机销售缩水的困扰。
索尼周四预测，明年3月底结束的本会计年度智能手机销售将成长25%以上，达到4,200万部。索尼预测旗下数位相机及Playstation游戏主机销售的衰退幅度将达两位数。
索尼的五寸大萤幕智能手机Xperia Z在1月上市，销售已经超越公司预期，但仍面临中国竞争对手及三星和苹果的激烈竞争。
“4,200万部看起来不是很多。索尼的智能手机规格很高，生产成本应该不低，因此索尼必须卖出很多，手机事业才能赚钱，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成指出。
由于日圆贬值，拉抬了欧元计价的销售金额，加上电视部门缩减后，亏损料将减除，索尼将希望押注于智能手机，预测本财年营业利润达到2,300亿日圆。在周四财报公布前，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预测则为2,100亿日圆。
索尼2013会计年度财报图表(link.reuters.com/dyx87t)
**力争智能手机市占率排全球第三*
在索尼的音乐音播放器与光碟业务连续10多年下滑后，社长平井一夫2012年明确了把移动产品、游戏和数码影像作为消费电子品业务重振的重心。其中，移动产品似乎是短期内帮助索尼电子业务扭亏的最大希望所在。
索尼的目标是要击败中国华为、中兴 与韩国LG电子 等公司的竞争，取得全球智能手机市场第三的排名。现在的前两名是三星和苹果，二者在全球智能手机销量中合计占到超过一半的份额。
但分析师说，索尼要想赢得美国市场的份额，就必需加强与美国运营商之间的联系，而与中国对手在中国本土市场竞争则可能困难较大。
“Xperia在销售的区域都卖得不错，但索尼在中美等主要市场的零售点都有限，这会束缚它的增长，”市场调研机构Strategy Analytics表示，“索尼2012年在美国市场的份额还不到1%。”
该机构预测，索尼2013年智能手机全球销量将为4,100万台，市占率达到4%。索尼去年第四季凭借4.5%的份额在IDC的智能手机市占率排名中位列全球第四，而今年第一季已经跌出全球前五。
**资产出售、电影及保险业务帮助扭亏为盈**
过去一年索尼扭亏为盈，获利2,301亿日圆，获利主要来自出售东京和纽约的办公楼、重估持股价值，以及出售化工等业务。
“出售资产不是为了让资产负债表更好看，这是我们重组业务策略的一部分，”索尼财务长Masaru Kato在记者会上表示。
金融服务--主要是保险子公司，实现营业利润1,460亿日圆，成为这家消费电子企业最盈利的业务部门。电影和音乐又为获利贡献了950亿日圆。
本财年，索尼传统的消费电子产品业务预计日子仍然不好过。该公司预测本财年电视销售将增长至1,600万台并扭亏为盈，而上一财年销售量骤降至1,350万台。在截至2012年3月年度，该公司生产了1,960万台电视。
今年数码相机销售预测为1,350万部，下滑20%，而手持游戏设备PSP和PS Vita的销售量预计下跌近30%，为500万部。
自年初以来，索尼股价已经累计上涨82%，同期的日本股市日经指数 上涨37%。周四索尼公布最新的获利和财测之前，其股价下跌1.4%，收报1,744日圆。(完)
(编译 蔡美珍/隋芬/李春喜; 审校 田建华)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。