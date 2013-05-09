《日股业绩焦点》索尼预测本财年获利持稳，重振电子事业大计全靠智能手机

* 索尼预测2013/14会计年度营业利润持稳于2,300亿日圆

* 2012/13财年营业利润为五年来最高，上年度为亏损

* 索尼预测2013/14会计年度智能手机销售成长27%

* 电子事业前景主要依赖智能手机取得成功

路透东京5月9日 - 日本索尼(Sony) 企图在本财年重振消费电子大厂雄风的目标，将依赖旗下最新智能手机的表现，因索尼仍面临电视、数位相机及游戏机销售缩水的困扰。

索尼周四预测，明年3月底结束的本会计年度智能手机销售将成长25%以上，达到4,200万部。索尼预测旗下数位相机及Playstation游戏主机销售的衰退幅度将达两位数。

索尼的五寸大萤幕智能手机Xperia Z在1月上市，销售已经超越公司预期，但仍面临中国竞争对手及三星和苹果的激烈竞争。

“4,200万部看起来不是很多。索尼的智能手机规格很高，生产成本应该不低，因此索尼必须卖出很多，手机事业才能赚钱，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成指出。

由于日圆贬值，拉抬了欧元计价的销售金额，加上电视部门缩减后，亏损料将减除，索尼将希望押注于智能手机，预测本财年营业利润达到2,300亿日圆。在周四财报公布前，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预测则为2,100亿日圆。

索尼2013会计年度财报图表(link.reuters.com/dyx87t)

**力争智能手机市占率排全球第三*

在索尼的音乐音播放器与光碟业务连续10多年下滑后，社长平井一夫2012年明确了把移动产品、游戏和数码影像作为消费电子品业务重振的重心。其中，移动产品似乎是短期内帮助索尼电子业务扭亏的最大希望所在。

索尼的目标是要击败中国华为、中兴 与韩国LG电子 等公司的竞争，取得全球智能手机市场第三的排名。现在的前两名是三星和苹果，二者在全球智能手机销量中合计占到超过一半的份额。

但分析师说，索尼要想赢得美国市场的份额，就必需加强与美国运营商之间的联系，而与中国对手在中国本土市场竞争则可能困难较大。

“Xperia在销售的区域都卖得不错，但索尼在中美等主要市场的零售点都有限，这会束缚它的增长，”市场调研机构Strategy Analytics表示，“索尼2012年在美国市场的份额还不到1%。”

该机构预测，索尼2013年智能手机全球销量将为4,100万台，市占率达到4%。索尼去年第四季凭借4.5%的份额在IDC的智能手机市占率排名中位列全球第四，而今年第一季已经跌出全球前五。

**资产出售、电影及保险业务帮助扭亏为盈**

过去一年索尼扭亏为盈，获利2,301亿日圆，获利主要来自出售东京和纽约的办公楼、重估持股价值，以及出售化工等业务。

“出售资产不是为了让资产负债表更好看，这是我们重组业务策略的一部分，”索尼财务长Masaru Kato在记者会上表示。

金融服务--主要是保险子公司，实现营业利润1,460亿日圆，成为这家消费电子企业最盈利的业务部门。电影和音乐又为获利贡献了950亿日圆。

本财年，索尼传统的消费电子产品业务预计日子仍然不好过。该公司预测本财年电视销售将增长至1,600万台并扭亏为盈，而上一财年销售量骤降至1,350万台。在截至2012年3月年度，该公司生产了1,960万台电视。

今年数码相机销售预测为1,350万部，下滑20%，而手持游戏设备PSP和PS Vita的销售量预计下跌近30%，为500万部。

自年初以来，索尼股价已经累计上涨82%，同期的日本股市日经指数 上涨37%。周四索尼公布最新的获利和财测之前，其股价下跌1.4%，收报1,744日圆。(完)