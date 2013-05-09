英国央行：维持利率在0.5%不变，量化宽松规模亦不变

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
英国央行上月宣布扩张“贷款融资计划(FLS)”，进一步鼓励银行向小型企业放款。
许多央行决策委员可能也很想要看看卡尼7月就任总裁后，会在刺激经济成长方面拿出什么办法。
过去几周，英国经济面消息终见亮点。英国经济第一季成长0.3%，好于预估。同时调查暗示第二季初经济复苏动能增强。
英国通胀率为2.8%，过去五年大部分时间都高于央行2%目标。不过，通胀前景的威胁性下降，因为过去两个月大宗商品价格下滑且英镑走高。
央行将于下周发布最新的经济成长和通胀预估。(完) (编译 田建华/侯向明; 审校 王洋)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。