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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 19:11 BJT

英国央行：维持利率在0.5%不变，量化宽松规模亦不变

英国央行上月宣布扩张“贷款融资计划(FLS)”，进一步鼓励银行向小型企业放款。

许多央行决策委员可能也很想要看看卡尼7月就任总裁后，会在刺激经济成长方面拿出什么办法。

过去几周，英国经济面消息终见亮点。英国经济第一季成长0.3%，好于预估。同时调查暗示第二季初经济复苏动能增强。

英国通胀率为2.8%，过去五年大部分时间都高于央行2%目标。不过，通胀前景的威胁性下降，因为过去两个月大宗商品价格下滑且英镑走高。

央行将于下周发布最新的经济成长和通胀预估。(完) (编译 田建华/侯向明; 审校 王洋)

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