中国央行：增强政策针对性和灵活性，稳定好通胀预期

路透北京5月9日 - 中国央行周四称，将继续实施稳健的货币政策，增强政策的前瞻性、针对性和灵活性。当前物价对需求扩张仍比较敏感，在物价总水平回落的同时，要前瞻性引导、稳定好通胀预期。

央行在2013年第一季度货币政策执行报告中表示，中国经济发展还面临着复杂的国内外环境。经济平稳运行的基础还不稳固，内生增长动力仍待增强。部分企业负债和杠杆水平有所上升，一些地方平台融资渠道更加复杂，同时主要经济体宽松货币政策的负面溢出效应加大，助推了国内信用的顺周期扩张。