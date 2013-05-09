中国央行：增强政策针对性和灵活性，稳定好通胀预期

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透北京5月9日 - 中国央行周四称，将继续实施稳健的货币政策，增强政策的前瞻性、针对性和灵活性。当前物价对需求扩张仍比较敏感，在物价总水平回落的同时，要前瞻性引导、稳定好通胀预期。
央行在2013年第一季度货币政策执行报告中表示，中国经济发展还面临着复杂的国内外环境。经济平稳运行的基础还不稳固，内生增长动力仍待增强。部分企业负债和杠杆水平有所上升，一些地方平台融资渠道更加复杂，同时主要经济体宽松货币政策的负面溢出效应加大，助推了国内信用的顺周期扩张。
央行并表示，将进一步完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，使市场供求在汇率形成中发挥更大作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。提出人民币资本项目可兑换的操作方案。(完) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。